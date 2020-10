Cómo terminar con la flojera con sencillos pasos

Es muy posible que en más de una ocasión has tenido que posponer muchas de tus actividades por culpa de la flojera y terminas desperdiciando el tiempo ya sea revisando redes sociales o viendo la televisión, pese a que el descanso no es malo, si a final del día te sientes culpable y no sientes que avanzaste en tus objetivos es cuando se convierte en una mala práctica.

Hay muchas cosas que todos queremos conseguir, pero siempre terminamos postergándolas lo que nos hace sentir siempre estresados y molestos, es por eso que hay algunos caminos o estrategias que te permitirán llevarlas a cabo de manera sencilla con los siguientes pasos.

En primer lugar debemos conocer que es la procanistación:

Organiza tu horario

El primer punto para dejar de procrastinar es organizar tu horario, puedes hacerlo en las noches, aunque si eres de esas personas que se estresan demasiado pensando que van a hacer al día siguientes, es mejor hacer tu horario al comenzar tu mañana, depende de cada persona, aunque si es importante llevarlo a cabo.

Procura que sólo sean cinco cosas por día, es lo más importante de tus objetivos, es decir si quieres aprender otro idioma, debes registrar tus actividades por ejemplo: estudiar, practicar idiomas, hacer ejercicio, ir a la escuela y leer 20 minutos, estos van a ser tus objetivos las primeras semanas, hasta que se haga una costumbre y podrás sustituir cualquiera de estos por una nueva meta a corto plazo.

Crea objetivos alcanzables

Estos objetivos deben ser alcanzables, tienes mucho tiempo para llevar a cabo tus retos y debes ir a tu paso, sin estresarte y mucho menos frustrarte, empieza con lo más sencillo y ve escalando poco a poco, en lugar de ponerte como objetivo bajar 10 kilos en una semana busca hacer una dieta dependiendo de tu índice de masa corporal, que en promedio es de 1600 calorías diarias.

Pero depende de cada persona y hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, no tiene que ser de corrido, puede ser 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde para no tener el pretexto de no tener tiempo para conseguir tus objetivos.

Usa incentivos a corto plazo

Usar incentivos por cada objetivo para que te sientas más motivada al terminar cada tarea, por ejemplo si decidiste bajar de peso puedes comer algo que te encante una vez a la semana o comprar algo de ropa, zapatos o algo que necesites, dependiendo del objetivo que alcanzaste será la recompensa.

Otra cosa que también puedes hacer para ahorrar tiempo es tratar de no hacer las cosas dos veces, es decir, hay algunas ocasiones que por flojera decidimos no hacerlas bien y al final terminas siendo regañado y hay que hacer de nueva cuenta esa actividad, es mejor hacerlo bien a la primera.

Si tienes la oportunidad de salir y ver algo que le encantaría a alguna amiga o familiar, es mejor comprarlo en ese momento, guardarlo y dárselo en su cumpleaños, navidad, etc. Puedes ahorrar mucho tiempo con este tipo de acciones.

Desconéctate del Internet

Al menos una vez al día debes tratar de desconectarte de internet, ya sea para tener una noche sin estrés con la opción de modo "no molestar" para tener un descanso todas las noches o cuando estas estudiando para de verdad concentrarte o en el momento de leer 15 minutos por las noches, te hará ser más creativa ya que podrás escuchar tus pensamiento e ideas.

Trabajar en un mismo lugar todo el día, puede provocar que te sientas aburrida y desmotivada, busca cambiar de aires de vez en cuando, es decir ahora con el confinamiento y debido que no podemos salir, puedes tener tu "oficina" cerca de la ventana que te permita darte un respiro y observar el cielo o cambiar todo e ir al patio o jardín y disfrutar un momento de la "naturaleza" mientras trabajas, el punto es sentirse cómodo.

Usa checklists

Los checklists son listas de tareas u objetivos que quieres lograr en tu día, semana o mes en los que vas tachando uno a uno cada cada vez que lograste terminar una tarea. En una agenda o en el celular, apunta todas las cosas que quieras hacer en el día, desde lo más importante a lo menos importante.

Ordénalo por prioridad, y si te provoca pon a qué hora y cuánto tiempo quieres demorarte en hacer cada actividad. De esta manera, si te levantas temprano quizás te dé tiempo de hacer todo lo que escribiste en la lista, al terminar el día y ves que cumpliste con todo será muy gratificante, en caso de no conseguirlo ya tendrás las primeras actividades para el día siguiente.

