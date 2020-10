¿Cuándo empieza la temporada de auroras boreales?

View this post on Instagram

Treasure: The Valkyrie's Vigil - 1913 Artist: Edward Robert Hughes Where: Private Collection Following Richard Wagner's romantic reinterpretation of the old myths, Hughes depicts the dreadful Norse war goddess in an ethereal fairy painting: barefoot, clad in a sheer off-the-shoulder gown, and softly lit from above. Her martial aspects are de-emphasized: she tucks her helmet into the crook of her arm and holds her sword by the ricasso (the blunt section just beyond the crossguard). Of the chooser of the warrior slain in battle, of the scavenging wolf and raven, there is no trace.