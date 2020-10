Alimentos que debes DEJAR de consumir para lograr bajar de peso sin hacer DIETA

View this post on Instagram

Hoje o cafu00e9 da tarde foi na @maisumcopodecafe! O lugar u00e9 super aconchegante, com vu00e1rias opu00e7u00f5es de doces e salgados! Na foto, Torre Brownie que leva dois brownies, ganache de chocolate ao leite e branco, creme de avelu00e3, morangos, Kit Kat e sorvete de baunilha! Impossu00edvel ficar ruim nu00e9? Perfeita para compartilhar, o valor da sobremesa foi R$30. Ju00e1 marca aquele amigo que estu00e1 te devendo uma delu00edcia dessa! ud83dude0dud83eudd24 Onde? Rua Garibaldi, 1.970 no Boulevard em Ribeiru00e3o.