Muere Memo del Bosque, a los 64 años, tras complicaciones de salud

Memo del Bosque, reconocido productor de televisión, falleció este día a los 62 años de edad, tras enfrentar complicaciones de salud que marcaron los últimos años de su vida. Su partida deja un profundo vacío en la industria del entretenimiento, donde su creatividad y talento dejaron huella con producciones televisivas icónicas. Su lucha contra el cáncer fue una batalla pública, en la que siempre mostró valentía y determinación.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram del productor, donde compartió un mensaje firmado por él mismo y que habría escrito en medio de la lucha contra el cáncer. "Hor deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que es enfermedad no me lastime más", escribió.

Allí mismo, Memo del Bosque dedicó un agradecimiento a Dios por dejarlo vivir desde el 2017, año en el que recibió su diagnóstico, pues esto le permitió disfrutar de sus hijos y su familia. Por otro lado, también recordó a los amigos que siempre se quedaron a su lado en plena lucha contra la enfermedad.

"Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi señor. Con amor, Memo del Bosque".

Antes de morir, dejó un mensaje de despedida. (Foto: IG @memodelbosquetv)

La noticia de su fallecimiento conmocionó a familiares, amigos y colegas del medio, quienes expresaron su pésame y enviaron mensajes de apoyo a su esposa, Vica Andrade, y sus hijos. Del Bosque había compartido en redes sociales los difíciles momentos que atravesó recientemente, agradeciendo el apoyo de sus seres queridos y de su equipo médico en Estados Unidos.

¿De qué murió Memo del Bosque?

Tras confirmarse el fallecimiento del querido productor de televisión, hasta el momento no se han confirmado las causas exactas que lo llevaron al fatal final, sin embargo, se tiene conocimiento que Memo del Bosque tuvo una fuerte recaída de salud.

El 7 de marzo el productor subió esta historia.

Foto: IG @memodelbosquetv

El viernes 7 de marzo, el productor compartió en sus redes sociales que se enfrentaba a una dura batalla, mientras que su esposa Vica Andrade publicó un conmovedor video en el que apareció el productor en una cama de hospital con un semblante bastante preocupante, acompañado de sus tres hijos, quienes aparentemente se estaban despidiendo de su padre llenándolo de besos y tiernas caricias.

La esposa del productor el 7 de marzo compartió este video.

Foto: IG @vica_tica

¿Quién fue Memo del Bosque?

Memo del Bosque fue un innovador dentro de la televisión mexicana, destacando por su trabajo en programas como "Nosotros los guapos", "100 mexicanos dijieron" y "El calabozo". Su visión lo llevó a producir contenidos de gran impacto, consolidándose como una figura clave en Televisa y dejando una huella imborrable en la industria.

Desde muy joven mostró interés por el mundo del entretenimiento, iniciando su carrera en la producción hasta convertirse en uno de los creativos más influyentes del medio. Su estilo fresco y arriesgado lo llevó a desarrollar programas que conectaron con diversas generaciones de espectadores.

Una lucha incansable contra el cáncer

En 2017, Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. A lo largo de su enfermedad, enfrentó momentos críticos que lo llevaron al borde de la muerte. En diversas entrevistas, relató cómo tuvo que ser reanimado en tres ocasiones y cómo los médicos advirtieron a su esposa sobre la gravedad de su estado.

A pesar del panorama adverso, en 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea que le permitió recuperarse parcialmente. Durante su proceso, adoptó un estilo de vida saludable, con una alimentación estricta y una rutina de ejercicio constante. Sin embargo, la enfermedad regresó, y en los últimos meses su estado de salud se deterioró progresivamente.

El legado de Memo del Bosque

El fallecimiento de Memo del Bosque representa una gran pérdida para el mundo del espectáculo. Su legado perdurará en la memoria de quienes trabajaron con él y de aquellos que disfrutaron sus producciones. Amigos cercanos, han expresado su tristeza, recordándolo como un hombre apasionado y entregado a su trabajo.

Vica Andrade, su esposa, se ha mantenido firme en estos momentos difíciles, acompañándolo hasta el final. La relación de la pareja estuvo marcada por el amor y la lucha constante, con Andrade siendo un pilar fundamental en la batalla de Memo contra la enfermedad.

Más allá de su enfermedad, Memo del Bosque será recordado por su contribución al entretenimiento. Su capacidad para innovar y su compromiso con la calidad lo convirtieron en un referente dentro de la industria televisiva. Su trabajo seguirá vivo en cada programa que creó y en cada persona que tuvo la oportunidad de aprender de él.