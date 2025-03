Filtran tráiler de la serie de "Las Chicas Superpoderosas" que fue cancelada y fans explotan en críticas

Las redes sociales revivieron el proyecto de "Las Chicas Superpoderosas", la serie que serviría como reboot action volvió a dar de qué hablar después de años en el olvido. Este jueves 6 de marzo, se filtró en redes sociales el tráiler del piloto cancelado, revelando por fin cómo lucía la fallida adaptación que The CW intentó llevar a la televisión.

Cabe destacar que en 2020 el canal The CW anunció con gran expectativa su versión en acción real de la icónica serie animada, sumándose a su lista de adaptaciones que incluyen éxitos como "The Flash", "Arrow" y "Superman and Lois", series que actualmente están canceladas pero que en su momento fueron las favoritas de los fans.

Pese a la emoción de los fans, luego de filmar el episodio piloto en Atlanta, Georgia, la producción recibió críticas desastrosas en sus pruebas de audiencia, lo que llevó a su cancelación en 2021 antes de que el proyecto pudiera despegar, por lo que nadie supo nada de éste hasta el día de hoy.

Se filtró el trailer del piloto cancelado del live-action de Las Chicas Superpoderosas,el cual hasta ahora era Lost Media#PowerPuffGirls #ChicasSuperpoderosas pic.twitter.com/hGA26AFOga — ? Torrico ? (@TorricoTwit) March 6, 2025

¿Qué pasó con la serie de Las Chicas Superpoderosas?

La serie contaba con Chloe Bennet como Bombón; Dove Cameron como Burbuja, y Yana Perrault como Bellota. La historia planteaba un giro más oscuro y dramático, pues después de años de haber sido heroínas, las chicas se distanciaban debido a un trágico incidente en el que, aparentemente, mataban a una versión diferente de Mojo Jojo, quien estaba en contra de sus acciones.

Con el paso del tiempo, cada una tomaba caminos distintos: Bombón se convertía en una joven estresada y amargada; Bellota adoptaba una actitud rebelde, y Burbuja se enfocaba más en la fiesta que en el heroísmo, pues se ha señalado que el personaje tendría problemas de acoholismo y trabajaba en un club. Eventualmente, las tres debían reunirse nuevamente para salvar a Saltadilla.

Muchos no saben de la que nos salvamos con el live action de Las Chicas Superpoderosas



Le cambiaban el nombre y etnia al Prof. Utonio y lo hacían un maltratador, Burbuja tenía un video XXX, Bellota era bi y solo hablaba de sexo, Bombón mata a Mojo Jojo, mostraban un orgía y más. pic.twitter.com/ixOLvvcd2J — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) September 20, 2024

El tráiler filtrado ha causado revuelo en redes sociales, pero no precisamente de forma positiva. Quienes lo han visto coinciden en que la producción dejaba mucho que desear: efectos visuales deficientes, una trama poco convincente y una ejecución que no terminaba de encajar con la esencia de la serie original.

Las redes sociales odian al fallido proyecto de Las Chicas Superpoderosas

Los comentarios en línea no se han hecho esperar, con muchos usuarios asegurando que cancelar el proyecto fue la mejor decisión que pudo tomar The CW. Algunos incluso describen el tráiler como “vergonzoso” y consideran que los tres minutos que duró fueron “tiempo perdido”.

Con esta filtración, queda claro por qué la cadena decidió no seguir adelante con el live action de "Las Chicas Superpoderosas". Aunque el intento por darle un giro diferente a la historia pudo haber sido interesante, la ejecución no logró convencer a nadie y el proyecto terminó en el archivo de los reboots que nunca vieron la luz.