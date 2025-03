Imelda Garza Tuñón habla del supuesto abuso que sufrió Juliana Figueroa de parte del actor, Jorge Reynoso

Nuevamente la actriz de teatro, Imelda Garza Tuñón, dio de qué hablar en la industria del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que habló de la supuesta alianza que formó con Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, para pelear la herencia que les "corresponde" del "Poeta del Pueblo".

Hace unas semanas trascendió que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, formó una alianza con Juliana Figueroa. Al parecer la decisión estaba relacionada con la herencia que dejó Joan Sebastian y la cual ha generado bastantes especulaciones entre los herederos.

Para poner fin a todo tipo de especulaciones la protagonista de la obra de teatro "La sirenita" concedió una entrevista en la que habló de su relación con Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian. Las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa pusieron fin a todas las especulaciones.

La mañana de este miércoles 19 de marzo el matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Durante la plática fue cuestionada sobre la supuesta alianza que hizo con Juliana Figueroa por la herencia de Joan Sebastian.

Sin guardarse nada la actriz de teatro y cantante aseguró que hasta el momento no ha tenido comunicación con la hija de Joan Sebastian, pero reconoció que Julián Figueroa la quería mucho. Descartó que hayan formado una alianza por los bienes que dejó "El Poeta del Pueblo".

"No, por el momento no hemos tenido contacto para hacer equipos. Me parece una niña muy linda, Julián la quería mucho", dijo Imelda Garza Tuñón.