Paola Rojas recuerda a Verónica Toussaint en el que sería su cumpleaños 49

La muerte de Verónica Toussaint significó un duro golpe al mundo del espectáculo, pues la conductora dejó huella con su talento, carisma, belleza y sentido del humor. Aunque enfrentaba problemas de salud, no reveló detalles al respecto ante los reflectores por lo que la noticia dejó en shock a fans y otras celebridades, entre ellos Paola Rojas que la recordó con un tierno mensaje.

Este sábado 15 de abril la presentadora Verónica Toussaint celebraría su cumpleaños 49, por lo que Paola Rojas no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a través de redes sociales. Fanáticos y otros famosos se sumaron en los comentarios recordando a la conductora, quien permanece en el corazón del público gracias a la simpatía con la que forjó grandes amistades en la industria.

La periodista compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías inéditas de los momentos que compartió con Verónica Toussaint fuera de los reflectores, dando muestra de la gran amistad que existía entre ellas. Esto con motivo del que sería el cumpleaños 49 de la conductora, que falleció el 17 de mayo de 2024 tras perder la lucha contra el cáncer de mama, una noticia que conmocionó al medio artístico.

En octubre de 2021 la también actriz dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de mama por lo que comenzaría con su tratamiento. Luego de ello, en redes sociales informó que había tenido su última terapia de radiación y continuaría con las instrucciones de los médicos, pese a ello el cáncer volvió.

Aunque era poco lo que Toussaint reveló sobre su estado de salud, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado indicó que durante el último mes la conductora experimentó dolores muy fuertes y ante el diagnóstico poco alentador de los doctores ella decidió dejar el tratamiento.

“Cuando le dan esta noticia, ella dijo: ‘Ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida, mi cuerpo ya no puede más’, decidió ya no hacerlo y realmente el último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó muy bien, la verdad, pero lo hizo con gran entereza”, relató Ana María Alvarado.