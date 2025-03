Critican a Poncho de Nigris por lujosa fiesta de Marcela Mistral tras negarse a pagar los XV de su hija

La polémica ha sido una constante en la carrera de Poncho de Nigris en el medio artístico y en días recientes se sumó una al revelarse que estaría distanciado de su hija mayor, Ivanna, luego de que se negara a pagar su fiesta de XV años. Esto desató una ola de críticas contra el influencer y su esposa, Marcela Mistral, debido a la lujosa celebración que organizaron por el cumpleaños 36 de la también conductora.

Aunque el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" ha dejado claro que no existe una diferencia en el trato que tiene con sus hijos, usuarios en redes sociales aseguran que esto es evidente con su hija mayor, Ivanna, fruto de su matrimonio con Lucy Garza. La menor vive en Estados Unidos, por lo que visita ocasionalmente a su padre y su abuela, Leticia Guajardo, quien destapó que no ha tenido contacto con su nieta debido a una fuerte pelea que tuvo con su papá.

Critican a Poncho de Nigris y Marcela Mistral por lujosa fiesta

El también empresario y Marcela Mistral se volvieron blanco de comentarios negativos en redes sociales luego de que se destapara el conflicto que éste tiene con su primogénita, pues internautas recordaron la lujosa fiesta que se organizó por el cumpleaños 36 de la conductora a finales de enero. La celebración se realizo en un exclusivo salón de fiestas en Monterrey llamado "Demmia" y se compartieron los detalles a través de un video en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento la pareja no ha dado declaraciones, sin embargo, Marcela Mistral compartió una serie de mensajes a través de sus historias en Instagram que algunos de sus seguidores consideraron como una indirecta a los ataques que han recibido. "Cuando decides no desperdiciar tu energía preciosa en una discusión porque has aprendido a priorizar tu salud mental y tu paz", se lee en uno de los mensajes.

¿Poncho de Nigris y su hija Ivanna distanciados?

Leticia Guajardo de Nigris, mamá de Poncho de Nigris, compartió en días recientes un video en su cuenta de TikTok donde revela que no ha tenido contacto con su nieta Ivanna debido a la pelea que habría tenido con su padre cuando éste supuestamente se negó a pagar la fiesta por sus XV años.

“Ya se pelearon, Ivanna y su papá, ya no se hablan, muy triste todo (…) Ivanna quiere XV años y no le quieren hacer, como si les costara mucho, ellos pueden conseguir todo, así como la fiesta de Marcela, que era para un XV años, bien bonito todo”, dijo la mamá del creador de contenido.

Indicó que el elevado costo de la fiesta sería el motivo por el que De Nigris se habría negado, pero también puntualizó en que podrían conseguir todo a través de patrocinadores como habría ocurrido con Marcela Mistral.