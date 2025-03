Muere el youtuber P2istheName a los 26 años; fue hallado sin vida en una oficina de correos

Philip Enewally, conocido en el mundo de internet como P2istheName, falleció a los 26 años. Así lo confirmó el forense del condado de Los Ángeles, quien indicó que el cuerpo del influencer fue encontrado el pasado viernes en una sala de correo, aunque las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación, según informó TMZ.

Su madre confirmó la noticia este 15 de marzo sábado y pidió privacidad para la familia mientras enfrentan este difícil momento.Tras conocerse la noticia, su amigo y también creador de contenido COLETHEMAN le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

"Mi buen amigo @P2istheName ha fallecido… ¡Guau! La verdad es que no tengo palabras. Siempre fue muy amable conmigo y me dio muchísimos consejos para crear contenido. Que descanse en paz. Me parte el corazón.", dijo COLETHEMAN en sus redes sociales.