Aseguran que el tratamiento de Yolanda Andrade no está funcionando, genera preocupación

Esta semana la salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade, generó bastante preocupación después de que trascendiera que había fallecido. Ante la falsa noticia la también actriz concedió una breve entrevista en la que explicando su verdadero estado de salud.

En este sentido la titular de "Montse y Joe" aseguró que hubo una confusión pues no sufrió una recaída, solo fue al hospital para continuar con el tratamiento contra el aneurisma cerebral que le fue detectado. La actriz agradeció todo el apoyo que recibió después de que circulara el rumor de su muerte.

Después de la aclaración de Yolanda Andrade ha surgido nueva información sobre el tratamiento al que se está sometiendo la conductora de televisión. Al parecer los resultados no son los que se esperaban, provocando aún más preocupación por su actual condición.

La conductora sufre una fuerte enfermedad. Foto: Montse y Joe

Aseguran que el tratamiento de Yolanda Andrade no está funcionando

Después de desmentir su muerte y confesar que no sufrió una recaída, la salud de Yolanda Andrade nuevamente generó preocupación ya que supuestamente el tratamiento al que se sometió contra el aneurisma cerebral que le fue detectado no está funcionando.

“Lo que supe extraoficialmente es que el tratamiento para el aneurisma cerebral que ella padece no está funcionando como esperaban", contó.

De acuerdo con el experto en temas de la farándula, Carlo Uriel, Yolanda Andrade se sometió a un nuevo procedimiento médico que lamentablemente no está teniendo los resultados que esperaban. Detalló que eso no quiere decir que la conductora se encuentre mal de salud, pero sí genera preocupación los avances que no ha tenido.

"No ha tenido el panorama que esperaba, no quiere decir que está mal, porque no está mal, no es un panorama catastrófico, pero no está avanzando", sentenció.

Al parecer el tratamiento no está funcionando como esperaban. Foto: Cuartoscuro

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Hace un tiempo Yolanda Andrade, titular de "Montse y Joe", fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. A partir de ese momento la presentadora ha sufrido constantes recaídas, la más reciente de ellas en noviembre de 2024. La conductora retomó sus labores en febrero de este año, pero en las últimas semanas estuvo ausente por una nueva revisión.