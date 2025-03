¿Por qué salió de prisión Aleska Génesis este martes 11 de marzo?

Este lunes 10 de marzo, Aleska Génesis se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Star, sin embargo, al salir de la competencia todos esperaban verla en el foro en donde daría sus primeras impresiones luego de ser eliminada, pero, esto no ocurrió debido a que las autoridades del Estado de México ya la esperaban para arrestarla.

La detención de Aleska Génesis en las inmediaciones de La Casa de los Famosos All Star, rápidamente se viralizó ya que había presencia de algunos reporteros que pudieron captar el momento exacto en el que se le notifica a la modelo venezolana su situación legal, pese al mal momento, durante la noche de este martes 11 de marzo, la ex integrante de La Casa de los Famosos All Star, ya se encuentra en libertad.

¿Por qué Aleska quedó en libertad?

Luego de su salida de La Casa de los Famosos All Star, Aleska Génesis fue detenida por elementos de la Fiscalía del Estado de México, quienes le dieron a conocer que sería trasladada a las oficinas de Atizapán de Zaragoza en donde le practicaron una revisión médica para que de ahí la llevaran a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, y finalmente pasó la noche en el reclusorio femenil de Santa Marha Acatitla.

Luego de horas de larga espera, la modelo venezolana fue notificada que había sido vinculada a proceso, esto debido a que se le vincula al delito de robo de unos relojes de alta gama en el año 2024 en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que Aleska Génesis quedó en libertad la noche de este martes 11 de marzo, debido a que, aunque está vinculada a proceso, el juez encargado de su caso le otorgó llevar su proceso en libertad, por lo que le fueron impuestas algunas medidas mientras se lleva a cabo la investigación que determinará su culpabilidad o su inocencia.

De acuerdo con algunos medios de comunicación la modelo de origen venezolano no puede abandonar nuestro país, mientras se lleve a cabo la investigación, además debe presentarse a firmar cada cierto tiempo, es por eso que la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All-Star deberá entregar su pasaporte y estar a disposición de las autoridades mexicanas en el momento que así se le disponga.

Así salió Aleska Génesis de prisión

Fueron minutos después de las 22:00 horas de este martes 11 de marzo cuando finalmente Aleska Génesis pudo salir de prisión, a las afueras del Reclusorio de Santa Martha Acatitla ya la esperaban decenas de medios de comunicación que pretendían saber cómo se encontraba la modelo venezolana.

Pese a la insistencia de los reporteros por saber cómo pasó estas horas en prisión, Aleska Génesis sólo mencionó que pide justicia en su caso, sin dar más declaraciones, la modelo junto con sus abogados subieron a una camioneta y se fueron, posteriormente la venezolana emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde agradeció el apoyo recibido de sus fanáticos y dejó claro que ha sido víctima de una situación "irregular" en la que sus derechos fueron "vulnerados".