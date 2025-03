Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su denuncia contra Cruz Martínez

Ha pasado casi un mes de que Alicia Villarreal presentó una denuncia contra Cruz Martínez por presunta violencia y por primera vez la cantante habló sobre el proceso legal, así como el día en el que habría ocurrido la agresión que la llevó a realizar la seña de ayuda durante uno de sus conciertos. La artista dejó ver que aquel no sería el primer episodio de violencia en su relación, por lo que desde hace varios años ya había solicitado el divorcio y sería el productor quien se negaría a aceptarlo.

El pasado 16 de febrero surgió la primera información sobre la denuncia que la exvocalista de Grupo Límite había comenzado contra su aún esposo luego de una presunta agresión física. Tan sólo unas horas después, durante su presentación en Zitácuaro, Michoacán, la artista generó gran preocupación al realizar la seña de ayuda para quienes son víctimas de violencia de género. Aunque se había negado a dar declaraciones ante el proceso legal que enfrenta, la cantante decidió aclarar los rumores que han surgido al respecto.

En entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, la intérprete de "Sólo contigo" indicó que la agresión habría ocurrido en su casa, pero desde hace varios años ya experimentaban problemas en su relación en los que habrían existido otros episodios de violencia que en 2023 la llevaron a solicitar el divorcio. Sin embargo, sería Cruz Martínez quien se ha negado a firmar los documentos para separarse.

"No sabía que iba a suceder, yo la verdad estaba pasando un momento de angustia, de mucho miedo. Me quede incomunicada, sin dinero y en el momento en que estoy ahí, trabajando (…) Ha sido algo impactante también para mí, para la gente, siento que es algo que no debo de vivir ni debe de pasar ninguna mujer ni ninguna persona. Sentía que tenía que ir a atenderme, hablar y protegerme de ese momento (...) He tratado de hacer lo correcto, hice la denuncia. A veces no es fácil para mí repasar los hechos y como las vivimos", dijo la cantante en entrevista para "Ventaneando".

La cantante indició que tras la presunta agresión no ha tenido contacto con Cruz Martínez, sin embargo, ésta no sería la primera vez que enfrentó un episodio similar y reflexionó sobre cómo es que lo vivió y que con el tiempo pudo haberlo normalizado. Además, destacó la importancia de haber realizado aquella señal de ayuda durante su concierto, pues esto hizo que otras personas pudieran conocer de qué se trataba.

“Normalizamos esta conducta, ok, no pasa nada, ahorita ya se enojó, me enojé, gritamos… es una conductora horrible que estamos normalizando. Es una locura cómo hay momentos en tu vida que no puedes saber cómo llegas ahí, no lo merecemos nadie, no me lo merezco yo. No puedo entender como alguien ama tanto y como eso se convierte en un odio terrible, yo no estoy en guerra ni peleando con nadie, protegerme yo porque sino no puedo protegerlos a ellos (…) No es fácil decir: ‘Necesito ayuda’”, dijo la cantante.