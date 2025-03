"Fue como una película de terror": Clovis Nienow, expareja de Aleska Génesis, sobre la detención de la modelo

El pasado lunes 10 de marzo, una fuerte polémica se dio tras la eliminación de Aleska Génesis del reality "La casa de los famosos All Stars", pues a su salida de las instalaciones del programa fue arrestada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para su posterior traslado al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

A raíz de dicha situación, Clovis Nienow quien fue novio de la modelo venezolana hace tan solo unos meses, habló sobre su arrestó ante las cámaras del programa "Hoy Día" del cual forma parte, dejando ver su evidente preocupación y tristeza ante lo hechos ocurridos, externando su deseó porque las cosas puedan aclararse lo antes posible.

"Me da mucha pena, la verdad. Me siento triste por la situación. Es una expareja con quien terminé recientemente a principios del año, y verla en estas imágenes me cuesta trabajo. Me genera mucha tristeza. Entiendo el shock de salir de un reality y que esto ocurra, es muy complicado. Vi que sus hermanas emitieron un comunicado y ojalá todo pueda esclarecerse lo más pronto posible", señaló.