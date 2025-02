Angélica Vale reacciona a la muerte de su primo, Daniel Bisogno: "Duele mucho, sigo sin creerlo" | VIDEO

A una semana de la muerte del conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, su prima, la actriz, Angélica Vale, concedió una entrevista en la que expresó su tristeza por la muerte de su familiar. La también conductora del reality show "Juego de Voces" se mostró muy conmovida por el fallecimiento de "El Muñeco".

El pasado 20 de febrero la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, compartió un mensaje en X informando la muerte de Daniel Bisogno, quien sus últimas semanas con vida las pasó internado en un hospital debido a las complicaciones que desarrolló tras someterse a un trasplante de hígado en septiembre pasado.

Ante esta situación distintas celebridades del espectáculo han expresado sus condolencias y la más reciente de ellas fue la actriz y conductora de televisión, Angélica Vale, quien además de compartir profesión con Daniel Bisogno, también eran familiares cercanos.

La tarde del miércoles 26 de febrero la revista de espectáculos TVyNovelas compartió una entrevista con Angélica Vale, prima de Daniel Bisogno y actual conductora de "Juego de Voces". La también actriz de telenovelas fue cuestionada sobre la muerte del titular de "Ventaneando".

En la plática la protagonista de telenovelas como "La fea más bella", "Soñadoras" y "Amigas y rivales" se mostró muy triste por la muerte de su primo, el conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno. Aseguró que hasta hace unas horas seguía en shock y sin poder creerlo.

"Duele, duele mucho, estaba en shock varias horas. Sigo sin creerlo, siento que me lo voy a encontrar en cualquier momento", dijo.

En otra parte de la entrevista Angélica Vale, hija de Angélica María, relató que tenía mucho tiempo sin ver a su primo, Daniel Bisogno, sin embargo, en su último encuentro le dio un fuerte abrazo. La actriz dijo que nunca se iba a imaginar que el conductor de "Ventaneando" iba a perder la vida.

"Teníamos mucho tiempo sin vernos, yo vivo en Los Ángeles y él acá. Algo me dijo abrázalo mucho, pero cómo me voy a imaginar, me llevaba dos años", contó.