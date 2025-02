Mamá de Gala Montes dedica polémico mensaje a la cantante tras su concierto en el Lunario: "No fui invitada"

Este fin de semana Gala Montes arrasó con su debut en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México y compartió detalles de su presentación en redes sociales, donde sus seguidores la llenaron de mensajes felicitándola por sus triunfos. A ellos se sumó su mamá, Crista Montes, quien también se pronunció sobre el concierto de su hija con un polémico mensaje en el que retoma la polémica por la supuesta explotación de la que la también actriz la señaló en más de una ocasión.

El sábado 22 de febrero Gala Montes hizo su primera presentación en el Lunario, donde interpretó algunos de sus más conocidos temas como “Tacara”. Junto a ella estuvieron algunos de sus más grandes amigos, así como su familia entre los que destacaron su hermana, Beba Montes, y su papá, cuya relación retomó tras varios años separados y luego de haber decidido distanciarse de su mamá, Crista.

Aunque luego de su participación en "La Casa de los Famosos México" Gala Montes externó sus deseos por acercarse de nuevo a su mamá, la probabilidad de que eso ocurriera se ha desvanecido con el paso de los meses. Ahora, la también actriz se ha enfocado en su carrera musical mientras sortea escándalos relacionados con su vida amorosa y la amistad que logró formar por Karime Pindter, que habría llegado a su fin.

A propósito del éxito de su reciente concierto en el Lunario, su mamá compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con el que la felicitó por su primera presentación en el recinto del Auditorio Nacional; sin embargo, generó gran polémica debido a que en éste retoma los señalamientos de su hija de una supuesta explotación para asegurar que habría sido esto lo que la llevó al triunfo en su carrera y al lugar que ocupa actualmente.

"Veo y veo a distancia porque no fui invitada por todo este desmadre, pero estoy analizando y estoy realmente orgullosa de haber sido la que inició esa explotación de la que tanto me juzga todo el mundo. Aquí se nota que ese maltrato que se le dio, esa disciplina, que según ella la marcó para toda la vida; aquí se ve que todo depende del cristal con que se mire y que todo sacrificio trae su beneficio (...) ¡Va por más! ¡Felicidades! Una persona que fue explotada diría: 'Ya cumplí, ni uno más' y tú hoy estás asimilando lo de ayer y hoy ya estás pensando en el siguiente, ¿cierto? dejo de ser tu madre si me equivoco", se lee en el mensaje de Crista Montes.

Luego de su presentación la actriz de "El señor de los cielos" salió del recinto para encontrarse con algunos de sus fanáticos, tomarse algunas fotos y disfrutar de la serenata que le habían llevado; sin embargo, ante la ola de medios de comunicación admitió que debía retirarse cuanto antes del lugar debido a que no se encontraba bien de salud y quería ser atendida cuanto antes.

"Oigan, escúchenme, me siento bien mal, se me bajó la presión la neta, me siento bien mal, me voy a tener que ir porque me estoy mareando mucho", dijo la cantante en un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes para su canal de YouTube.