Esta fue la reacción de Cynthia Klitbo al enterarse de la muerte de Daniel Bisogno en plena entrevista

El pasado 20 de febrero el mundo del espectáculo fue sorprendido con la trágica muerte del conductor Daniel Bisogno, quien después de una larga batalla con diversas enfermedades no pudo salir a delante y perdió la vida. El también actor era muy conocido en la industria del entretenimiento en México, por lo que su fallecimiento dejó sin palabras a actores y actrices, entre ellas a Cynthia Klitbo, quien se enteró de la noticia en una entrevista.

Bisgono llevaba varios años con complicaciones de salud, sin embargo, después del trasplante de hígado que recibió hace unos meses vinieron las afectaciones más graves y en las últimas semanas su condición empeoró, lo que ocasionó una prolongada agonía que finalmente terminó con su vida.

El conductor de Ventaneando murió a los 51 años de edad, y para despedirlo, familiares y amigos del medio le organizaron un homenaje en el Centro Cultural Teatro 2, ahí llegaron sus cenizas, las cuales estaban colocadas en una urna plateada que era custodiada por sus allegados, especialmente por su hermano Alex, quien no se separó de él en ningún momento desde que comenzó a luchar con sus enfermedades hasta el final.

Algo que ha llamado la atención de la muerte de Bisgno es que ocurre a solo unos días del fallecimiento de Paquita la del Barrio, quien perdió la vida el 17 de febrero el mismo día que la actriz y bailarina del cine de oro Yolanda Yvonne Montes Farrington mejor conocida como Tongolele, con lo cual se cumple la llamada "regla de tres", es decir que se las celebridades mueren de tres en tres.

Durante una entrevista con el reportero Edén Dorantes, se le preguntó por anécdotas que había vivido con Daniel Bisogno, mientras le mencionaron que había fallecido. A lo que Cynthia Klitbo se mostró totalmente sorprendida, pues desconocía que acababa de morir, por lo que lamentó lo sucedió y envió sus condolencias a la familia del conductor.

"No sabía que se había muerto, qué triste, tanta lucha que hizo. Me da mucha tristeza, pobrecito, solo decirle a su familia y a su pareja que todo mi amor para ellos, su hija que está chiquita (...) yo siempre me llevé muy bien", expresó la actriz.