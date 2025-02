El oscuro secreto de Javier Ceriani y Daniel Bisogno que por fin sale a la luz

El mundo del espectáculo nacional aún se encuentra intentando asimilar la muerte del conductor Daniel Bisogno, quien después de varios meses con una salud bastante inestable, finalmente murió el pasado 20 de febrero a los los 51 años debido a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones entre colegas y figuras del entretenimiento, quienes asistieron a los diversos homenajes que se hicieron en su honor.

Daniel Bisogno inició su carrera en el mundo del entretenimiento en la década de 1990, destacándose como actor de teatro y periodista de espectáculos. Su participación en "Ventaneando" le permitió consolidarse como una figura influyente en la televisión mexicana. Además de su labor en televisión, Bisogno incursionó en el teatro, participando en producciones como "Lagunilla, Mi Barrio" y "El Tenorio Cómico".

A lo largo de su carrera, Daniel Bisogno mantuvo diversas rivalidades profesionales debido a su ácida forma de opinar sobre los eventos de la farándula; una de las más destacadas fue con el periodista argentino Javier Ceriani, quien a pesar de que lamentó su muerte a través de sus redes sociales, también aclaró que no pretendía ser "hipócrita" sobre su sentir .

Las fuertes declaraciones de Javier Ceriani ante la muerte de Daniel Bisogno

Fue durante su más reciente transmisión en su canal de YouTube que Ceriani se sinceró sobre sus sentimientos hacia Bisogno, afirmando que incluso hizo todo lo posible para que fuera despedido de TV Azteca debido a una serie de acciones que el conductor de "Ventaneando" habría hecho en su contra.

Fotografía: Instagram/@bisognodaniel

Cuando nosotros grabamos en Azteca, estábamos en el medio de los pasillos grandes de Azteca, nos tenía ahí para que Pati se diera cuenta que no era la única que tenía un programa de espectáculos. Era un mensaje que yo transmitiera ahí, Bisogno tenía que pasar y vernos y verme. Yo pedí la cabeza de Bisogno cuando hizo algo muy fuerte contra mí, declaró Ceriani.

Durante la misma emisión, Ceriani expresó que no pretende ser hipócrita ante la muerte de Bisogno y aseguró que su conflicto con el conductor de "Ventaneando" era de índole profesional y no personal: "Yo soy un comunicador y voy a hablar de él porque era famoso [...] la guerra mía con Bisogno no era personal, era laboral", finalizó el conductor argentino.

¿Cómo empezó la pelea entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani?

Hace algunos años, el programa "Chisme No Like", conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristáin, formó parte de la programación de TV Azteca. Fue en ese contexto que surgió el conocido conflicto entre Ceriani y Bisogno. La disputa comenzó cuando Ceriani reveló públicamente detalles sobre la relación de la actriz Marjorie de Sousa con un empresario, lo que provocó que Bisogno atacara al periodista argentino tanto en su programa como en redes sociales.

En uno de los comentarios más polémicos, Bisogno calificó a Ceriani de "pobre diablo" y lo acusó de difundir información falsa, haciendo uso de un lenguaje despectivo y agresivo hacia su persona, buscando descalificarlo tanto profesional como personalmente. A pesar de la contundente respuesta de Ceriani, Bisogno insistió en su postura, reforzándola en plataformas como Twitter (actualmente conocida como X). El 21 de febrero de 2025, se llevó a cabo un emotivo homenaje en el Centro Cultural Teatro 2, donde familiares, amigos y colegas rindieron tributo a la memoria de Daniel Bisogno.

Fotografía: Instagram/@javierceriani

La reacción de Ceriani no se hizo esperar y visiblemente molesto, el periodista argentino no solo rechazó los ataques, sino que también descalificó al conductor de Ventaneando , tildándolo de "misógino", "frustrado con una doble vida" y hasta lo acusó de ser un "gay homofóbico". Además, Ceriani sugirió que TV Azteca, como empresa, debería haber tomado medidas contra Bisogno por su comportamiento, dado que los comentarios que hicieron trascendieron el ámbito profesional.

Este enfrentamiento no se limitó solo a las palabras, pues desde aquel momento, Ceriani no dudó en compartir detalles privados de la vida de Bisogno, incluyendo audios de personas cercanas a él. Estas revelaciones apuntaban a una vida personal que, según Ceriani, no era tan pública como el propio Bisogno intentaba hacerla parecer.

La tensión fue tal que, en diversas ocasiones, Ceriani reveló haber llevado la situación ante las autoridades de TV Azteca y aunque Bisogno no fue despedido de la empresa, el periodista argentino insistió en que el conductor de Ventaneando recibió una sanción interna por su actitud.