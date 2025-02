Gala Montes sufre problema de salud al terminar su concierto en el Lunario. ¿qué le pasó?

Este 22 de febrero, Gala Montes dio su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, sin embargo, no todo salió como esperaba pues al terminar el espectáculo le informó a sus fans que había tenido un problema de salud y se tenía que retirar de inmediato. Algo que los fans apoyaron, con tal de que la cantante se cuidara.

Aunque Gala se formó como actriz, en el último año le ha dado prioridad a su carrera como cantante y finalmente se llevó a cabo su presentación en el Lunario este sábado 22 de febrero después de lograr un 'sold out' en el famoso recinto. Sin embargo, cuando sus fans la estaban esperando les dio la mala noticia.

Hace unos días, la cantante compartió lo emocionada que estaba de compartir con su público sus últimos sencillos, sin embargo, debido al cansancio y las diversas actividades que realizó durante la semana previo al espectáculo, el agotamiento físico fue el causante de los malestares de Montes al concluir el concierto.

Cabe destacar que hasta el momento Gala Montes no ha anunciado cuáles su estado de salud actual ni cómo se encuentra después de avisar los síntomas que tenía en medio de una enorme sorpresa que le habían preparado sus fans al concluir el concierto al exterior del Lunario del Auditorio.

Antes de que Gala Montes dejara el Lunario después de haber ofrecido el concierto, decenas de fans la esperaban afuera del auditorio con una serenata. La intérprete de "¿Hasta cuándo?" le agradeció a sus fans y se tomó algunas fotos con ellas, sin embargo, ante la cámara del reportero Edén Dorantes les dijo que se tenía que ir porque se sentía mal debido a que se le había bajado la presión y estaba mareada.

"Oigan, escúchenme, me siento bien mal, se me bajó la presión la neta, me siento bien mal, me voy a tener que ir porque me estoy mareando mucho", dijo la actriz al salir del concierto.