Ferka se ausenta de Venga La Alegría fin de semana, esta es la razón por la que no se presentó hoy

Venga La Alegría del fin de semana sufrió una sensible baja para este domingo. Después de despedirse de Rey Grupero, quien se fue a La Casa de los Famosos All Star, ahora el elenco tuvo la baja de Ferka, quien simplemente no apareció en el matutino para este domingo, 23 de febrero. Gracias a que no apreció en el inicio del programa, es momento de revelar cuál es el motivo por el que la conductora no se presentó al show dominical.

Después de verla muy alegre en el programa con el que se despidió a Daniel Bisogno, Ferka compartió una serie de historias donde mostró lo que fue su día. Un sábado lleno de trabajo y de momentos increíbles con su familia, pero lo que nadie se esperaba era que la querida conductora de VLA se ausentara este domingo.

Si bien es cierto que en sus historias recientes la conductora no expresó los motivos de su ausencia, durante el matutino confirmaron la razón por la que no estaba presente este domingo. Fueron sus propios compañeros los que dejaron claro que fue lo que ocurrió con la exconcursante de Masterchef, mensaje que venía a recordar una publicación de Ferka de hace unos días.

La razón por la que Ferka estaría fuera del matutino este domingo tiene que ver con una cirugía estética. Eso sí, no se dejó claro que fue lo que se hizo la conductora de Venga La Alegría. Se tiene que recordar que hace algunos días, María Fernanda compartió una publicación en X donde confirmaba que le amaba las cirugías. Ahora, para este domingo, parece que ya se realizó la operación que tenía planeada.

Ferka se habría ausentado de VLA para realizarse una cirugía (X: ferka)

¿Qué cirugía se hizo Ferka?

La querida conductora de VLA compartió una publicación en su cuenta de Instagram hace cuatro días donde compartía que todo había salido bien de su cirugía. En dicha publicación dejó claro que se encontraba bien. y que estaba muy feliz por el trabajo de su doctor. En la postal se le puede ver una protección en los pechos, por lo que todo apunta a que la Mamá Leona se habría hecho algo en la zona de los senos.

La ausencia del domingo podría venir de la mano con las recomendaciones médicas, es decir, que debe reposar mucho en estos días. Sólo queda esperar a que la conductora suba algunas historias a su cuenta de Instagram o comparta algo en redes sociales para saber si en realidad se trata de reposo o si fue por algún otro motivo por el que tuvo que ausentarse del matutino.

Ferka se habría realizado la mamoplastia hace cuatro días (IG: ferka_leona)

¿Quién tomó el lugar de Ferka en VLA?

Para este domingo 23 de febrero, no se presentó ningún refuerzo en el elenco. Olga Mariana, Titi Jaques, Esmeralda Ugalde fueron las encargadas de poner el ánimo por parte del poder femenino desde las primeras horas del día de este fin de semana que se enmarca con la partida de grandes del mundo del espectáculo. Por parte de los hombres, Carlos Quirarte, Jawy y Pedro Prieto se encargaron de alegrar la mañana de los fans del programa.

Sigue leyendo:

Esta fue la reacción de Cynthia Klitbo al enterarse de la muerte de Daniel Bisogno en plena entrevista

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras severas críticas a su maquillaje en Premios lo Nuestro