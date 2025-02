Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de Tessa, hija de José Eduardo

Este sábado 15 de febrero se llevó a cabo la celebración del bautizo de Tessa, la pequeña hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, un festejo que llamó la atención particularmente de los medios luego de que Aislinn Derbez, hermana del recién padre de familia, revelará en una entrevista que no iba a poder asistir ya que se encontraría de viaje por el cumpleaños de Vadhir Derbez.

Luego de que se compartieran las primeras imágenes de la ceremonia religiosa se pudo constatar que efectivamente, los hermanos del protagonista de "Mesa de regalos" no pudieron estar presentes en el bautizo de su sobrina, aunque de momento se desconoce si su padre, Eugenio Derbez acudió.

Quien sí asistió al día especial de Tessa, fue su abuela, la querida actriz Victoria Ruffo, misma que desde el nacimiento de la pequeña se ha mantenido muy cercana a ella, pues hace tan solo unas semanas también fue vista en la celebración de los siete meses de la bebita.

Tras salir del recinto en donde se llevó a cabo el bautizo, Victoria Ruffo fue abordada por las cámaras del programa "Sale el sol", quienes le preguntaron si tenía conocimiento del porque los Derbez no habían asistido a tan importante evento para José Eduardo, haciendo gala de su gran carisma al responder con su característico humor que así había sido mejor, además de que aclaro que el propio comediante quien realizó las invitaciones.

"La verdad no sé, pero pues mejor ¿no? para estar contenta. No, la verdad no sé, el que hizo todas las invitaciones y confirmo todo fue José Eduardo", declaró Victoria Ruffo provocando risas entre los presentes.