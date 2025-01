Alejandro Fernández empieza el año con el estreno de una nueva canción, ¿cuándo estará disponible?

Alejandro Fernández empieza con todo el año 2025, la estrella de la música mexicana ya dio a conocer que está por lanzar una nueva canción y para sorpresa de todos sus fanáticos les ofreció un pequeño adelanto de la pieza que parece indicar revela una historia de amor.

“El Potrillo” sorprendió a todas las personas que disfrutan de su música y esta vez no dudó en subir un video en donde se escucha una estrofa de la canción que estrenará en los próximos días. A la que a la fecha, se desconoce el día en el que estará disponible en plataformas digitales de música o video.

En las imágenes que aparecen a lo largo de la publicación, se aprecia el nuevo look de Alejandro Fernández en donde destaca el diseño de su bigote y también dejó atrás el traje de charro para probar con un atuendo de vaquero al estilo forastero, por el que recibió halagos de sus seguidores.

El hijo de Vicente Fernández no reveló el titulo de la canción nueva, lo único que escribió en la descripción fue “Un bendito día en el que todo pasó”, por lo que podría ser el nombre de su éxito, además tampoco dijo si se tratará de una pieza que forme parte de algún álbum que esté en producción.

“Recuerdo muy claro el día que cruzamos miradas los dos, no soy tan creyente, pero esa vez sí le di gracias a Dios, con tu voz y tu boca te clavaste en mi mente. Cuando me sonreíste yo supe que, si me seguías la corriente”, es lo que dice el pedazo de la canción de Alejandro Fernández que está por ver la luz.