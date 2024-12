Alejandro Fernández reacciona a los rumores de su sexualidad y fans lo defienden: "es innecesario preguntar esas cosas"

El pasado 12 de diciembre se cumplieron tres años de la muerte de Vicente Fernández y por lo tanto su nombre se volvió a colocar como tema de conversación, pero no sólo entre los fans que con cariño lo recordaron, sino también con las preguntas hechas por la prensa que sus familiares contestaron. Su hijo Alejandro Fernández no dudó en hablar con cariño de su padre, pero en medio de los cuestionamientos fue señalado sobre su sexualidad y su respuesta se volvió viral.

Desde hace años y en distintas ocasiones se ha cuestionado la sexualidad del intérprete de "Me dediqué a perderte", esto a pesar de que estuvo casado con América Guinart con quien tuvo tres hijos; Camila, Alex y América; así como de su relación con Ximena Díaz, y con quien tuvo a Emiliano y Valentina, o bien, más recientemente con su noviazgo con Karla Laveaga. Ahora, estos rumores volvieron a salir a la luz por una reciente entrevista en la que recordó al Charro de Huentitán y en la que el tema se desvió a su supuesta homosexualidad por una pregunta incómoda de uno de los reporteros.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales difundido por Qué buen chisme, se ve a Alejandro Fernández en el aeropuerto mientras contesta algunas de las preguntas de la prensa, cuando de pronto alguien le comenta: "qué le dices a las personas y titulares que insisten en hacerte fake news sobre tu sexualidad y dicen que podrías estrenar un romance con un hombre".

Lo anterior fue duramente criticado y condenado por los internautas y fans del cantante, quienes afirmaron que es innecesario hacer comentarios como esos. Sin embargo, en redes sociales también aplaudieron la forma educada en la que el hijo de Vicente Fernández dio su respuesta, ya que tomó con humor lo que se comenta sobre algo tan privado como es su sexualidad.

Momentos antes, Alejandro Fernández recordó a su padre a tres años de su muerte. (Foto: IG @alexoficial)

Alejandro Fernández niega romance con un hombre; pone fin a rumores de su sexualidad

El cantante Alejandro Fernández fue cuestionado sobre lo que se comenta sobre su sexualidad y que supuestamente estaría por darse una oportunidad con un hombre, algo que negó rotundamente e incluso aseguró que a sus 53 años no había escuchado nada sobre ello. Asimismo, reaccionó con mucho humor y añadió que quienes quieren con él, son otros.

"Ay, cabr**. Nunca había escuchado eso. No, pues a lo mejor, que tengan ganas, que ellos tengan ganas de darse conmigo, pues es muy diferente", dijo con una gran sonrisa antes de agregar: "soy súper derecho, bien derecho y curadísimo de espantos o de lo que se pueda decir de mí".

El video de dicha declaración causó revuelo en redes sociales, donde los fans del cantante mostraron indignación por tomar a la ligera un aspecto tan privado como lo es su sexualidad y dejaron comentarios como: "Que pregunta tan incómoda , él está tranquilo y contestando educadamente, y salen con eso no se vale, el que siga cantando hermoso y lo demás no es asunto de nadie, y que sea muy feliz y bendecido", "es innecesario preguntar esas cosas", "no manchen la imagen de personas que también son seres humanos", "Imprudentes y Abusivos... Respeten!!!" y "luego se quejan de si contesta mal o si es antipático", se lee en la red.

Alejandro Fernández con su novia Karla Laveaga. (Foto: IG @alexoficial)

Cabe destacar que antes de responder a este incómodo cuestionamiento, Alejandro habló sobre su padre, Vicente Fernández por seguirle teniendo cariño al cantante, así como recordar que cada aniversario luctuoso la familia se reúne para recordar al Charro de Huentitán. Por otro lado, negó que haya tratado de contactarlo por medio de médium.

"El se fue tranquilo, yo lo vi. De hecho en su lecho de muerte en el hospital yo fui el único que se quedó hasta el final, hasta que dio el último respiro. Se sintió feo, pero lo vi tan en paz que me hizo descansar muchísimo", dijo.

Sigue leyendo:

La tierna felicitación de Vicente Fernández Jr a su esposa Mariana González por su primer año de casados

Alejandro Fernández y su hijo recuerdan a Vicente Fernández a tres años de su muerte con emotivos mensajes