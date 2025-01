¿Quién era Danny Buster?, el guitarrista y fundador de "Maskatesta" que fue encontrado sin vida

Este martes 7 de enero el mundo de la música se vistió de luto luego de que a través de su cuenta oficial de Instagram, los miembros de la famosa banda de ska mexicano "Maskatesta" dieran a conocer la noticia del fallecimiento de Danny Buster, quien fue el guitarrista y uno de los fundadores de la agrupación.

Se sabe que el cuerpo sin vida del músico fue hallado junto al de otra persona identificada como Gabriel "N" la tarde del pasado lunes 6 de enero dentro de un automóvil que se encontraba aparcado en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Según los primeros reportes, Danny y su compañero habrían estado ingiriendo bebidas embriagantes durante varios días, mismas que según se dice fueron mezcladas con clonazepam, sin embargo, las autoridades aún realizan las debidas investigaciones para esclarecer las causas de su muerte.

El anuncio causó conmoción entre los seguidores de la banda, así como en algunos de sus colegas, como Dr. Shenka, vocalista de la banda Panteón Rococó, quien expresó sus condolencias mediante un comentario escrito en la publicación.

"Que triste noticia. Un abrazo a todos en la banda. Resignación para su familia. Que descanse en paz.", escribió Dr. Shenka.

¿Quién era Danny Buster?

Daniel Franco, mejor conocido como Danny Buster fue un talentoso guitarrista, así como uno de los miembros fundadores de la banda de ska originaria de la Ciudad de México "Maskatesta", quien participó con la agrupación en la grabación de sus cinco álbumes de estudio: "The Maskatonians All Stars and Friends" (2006), "Qué quieres que te diga" (2008), "This is Ska" (2010), "Mi vida en otro lado" (2013) y "Sound System" (2018), así como en el disco especial en vivo "Maskatesta with Big Band Orchestra Live" (2011), y en el EP "Mi habitación está vacía esta noche" (2012).

Además de la música, Danny también era un apasionado por la ilustración, tal y como se puede leer en la descripción de su cuenta oficial de Instagram “Music&illustration”, en donde de igual forma compartía algunas imágenes de su trabajo como artista gráfico, en las cuales le gustaba representar a diversos personajes animados.

Sigue leyendo:

Tras ser amenazados, recuerdan los atentados y agresiones en contra de Javier Rosas y Tito Torbellino Jr

Muere Jesús Salas, amigo de Juan Gabriel, en el que sería el cumpleaños 75 de “El Divo de Juárez”