Tras ser amenazados, recuerdan los atentados y agresiones en contra de Javier Rosas y Tito Torbellino Jr

El mundo del regional mexicano vive momentos de tensión tras las recientes amenazas dirigidas a Natanael Cano, Tito Torbellino Jr., y Javier Rosas. Una narcomanta encontrada en Hermosillo, Sonora, señaló a estos artistas por presuntamente apoyar a un grupo delictivo, avivando temores sobre la seguridad en el género de los corridos. Estas amenazas no solo han generado preocupación, sino que también han traído al recuerdo los ataques y agresiones que estos cantantes han enfrentado en el pasado.

La música de corridos, famosa por narrar historias de poder y controversia, a menudo pone a sus intérpretes en el centro de situaciones peligrosas. Javier Rosas y Tito Torbellino Jr. son claros ejemplos de artistas cuyas carreras han estado marcadas por episodios de violencia. Sus experiencias reflejan los riesgos que enfrentan en un género donde la fama y las amenazas parecen ir de la mano.

El 22 de marzo de 2015 marcó un antes y un después en la vida de Javier Rosas. Conocido por su éxito “En la sierra y la ciudad”, el cantante disfrutaba del auge de su carrera cuando un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, puso en peligro su vida. Apenas unas horas después de ofrecer un concierto, Rosas fue emboscado mientras se trasladaba junto a su equipo de trabajo, en un hecho que dejó dos muertos y al cantante gravemente herido.

En entrevistas posteriores, Rosas recordó cómo los disparos comenzaron de forma repentina. Su chofer fue la primera víctima, lo que descontroló el vehículo y provocó un choque contra un poste. Aunque logró salir de la camioneta, el cantante se enfrentó directamente con los agresores, quienes hicieron caso omiso a sus súplicas y continuaron disparando. Una bala en la pierna lo dejó sin poder huir, y solo la fuga de los atacantes le permitió sobrevivir.

“Quedé de frente al auto donde viajaban las personas que nos atacaron, alce las manos y le dije que no disparara que estaban equivocados que yo no le debía nada a nadie…también le dije que no estaba armado porque pensé que me estaban confundiendo”, cuenta Javier Rosas