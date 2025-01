Claudia Martín es criticada por estrenar romance con un actor más joven que ella

El amor volvió a tocar la puerta de la actriz Claudia Martín y no ha dudado en compartirlo para anunciar su nuevo noviazgo. Tanto la famosa como su pareja revelaron la noticia mediante sus cuentas de Instagram, lo que ha hecho que ambos ganen foco, especialmente en Twitter.

La actriz de “Sin tu mirada” comenzó una relación amorosa con el actor Carlos Said, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela “Juego de amor y poder”. La famosa, de origen oaxaqueño, protagoniza esta historia junto a Arap Bethke, como dieron a conocer a finales de 2024, ya que el melodrama de Carlos Bardasano se estrenará este 2025.

Después de que Claudia Martín y Carlos Said presumieron su amor con dos fotografías en las que aparecen juntos, usuarios han reaccionado negativamente. En la cuenta de Twitter La Comadrita (@lacomadritaof_) -que se enfoca en temas de farándula- se informó el nuevo romance, pero destacan críticas.

Claudia Martín y Carlos Said, en la mira por su relación amorosa

Los comentarios en contra de la nueva pareja se debe a la diferencia de edad, subrayan cibernautas que reaccionaron a la publicación del perfil de X. “La actriz Claudia Martín y el actor Carlos Said se están dando una oportunidad en el amor”, se lee en el posteo, mientras que entre los comentarios sobresalen las siguientes críticas negativas:

“Pero ella es mayor que él”, comentó una persona, mientras que otras añadieron que “esta (por Claudia Martín) se agarra uno en cada telenovela, pero mínimo va mejorando” y “como Michelle Renaud ya está retirada (ya encontró marido), ahora Claudia ocupa su lugar, novio nuevo a cada rato”.

Algunas personas incluso comentaron que Claudia Martín y Carlos Said “son malos actores, a ver si son buenos novios”, además de que no les auguran un buen futuro. “La crónica de una tragedia anunciada”, es como un usuario definió el romance de los famosos; en tanto, otra persona expresó “ay, no, pobre Claudia”.

La actriz Claudia Martín y el actor Carlos Said se están dando una oportunidad en el amor. ?? pic.twitter.com/zfhmUiKxcd — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 6, 2025

Los mismos usuarios que reaccionaron indicaron que la actriz es nuevo años mayor que el actor. Ella tiene 35 años de edad, mientras que él tiene 26 años. Por ende, consideran que el noviazgo no llegaría a un compromiso mayor. Incluso recordaron que la también modelo se separó del actor Hugo Catalán, de 42 años, porque él no quiso comprometerse. Pese a esto, algunas personas les desean lo mejor a los famosos, precisando “se ven divinos y los envidiosos que soporten”, “par de guapos, este sí me gusta para ella” y “con que Claudia esté feliz, yo también”.

