Recuerdan a Carlos Parra con conmovedores mensajes en el que hubiera sido su cumpleaños 28

El pasado 23 de enero, fanáticos de Carlos Parra recordaron con gran cariño al vocalista de “Los Parras” en el que hubiera sido su cumpleaños número 28, además de mensajes en redes sociales de sus fanáticos que no se olvidan de él, amigos y familiares también lo celebraron, entre ellos su gemelo César Parra quien dedicó un mensaje muy especial en su redes sociales.

Además de César, una de las felicitaciones que más estremeció el corazón de los fanáticos de “Los Parras” fue la de Lilian Griego, quien fuera novia de Carlos hasta el día de su repentina muerte. Y es que, desde que el intérprete de “Si, si eres tú” falleció, la influencer ha dejado de estar activa en redes sociales y pocas veces se le ha visto.

Como lo mencionamos anteriormente, César Parra, hermano gemelo de Carlos celebró su cumpleaños 28 de una forma muy diferente a lo que lo hizo durante 26 años, pues ahora el también músico y cantante acudió al cementerio en donde adornó con globos y flores la tumba de su hermano.

Con un semblante serio y melancólico, César Parra posó junto a la tumba de su gemelo y además de esta foto, compartió otras en las que en cumpleaños pasados celebraba a lado de su inseparable hermano. En dicha publicación César dedicó un especial mensaje en memoria de Carlos.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo @carlos_losparras mi gemelo del alma como te decía wey!! Te Amo y te extraño mi angelote ? ! Falta darnos el abrazo de cumpleaños como siempre lo hacíamos ! No sabes como extraño tu presencia, como quisiera escuchar tu voz y cantar juntos! no sabes cuanto extraño eso”, escribió César

En esta publicación, Christian y Luna Parra los otros hermanos de los gemelos también contaron con una serie de emoticones con los que hacen referencia a la tristeza que les invade este día sin la presencia de Carlos, además de cientos de fanáticos que desearon un feliz cumpleaños a los gemelos más queridos del regional mexicano.

Si para alguien ha sido difícil la muerte de Carlos Parra, además de su familia es para Lilian Griego, quien fue novia de Carlos por varios años y que mucho se dijo que estaban comprometidos a la hora del inesperado fallecimiento del vocalista de “Los Parras”, por lo que ver una publicación de Griego en redes sociales alegra mucho a sus millones de seguidores, aunque solo sea para recordar la memoria del amor de su vida.

Es por eso que este 23 de enero, Lilian no pudo dejar pasar el momento de compartir un par de historias en el que recordó a Carlos Parra y lo felicitó hasta el cielo por su cumpleaños 28, además la influencer compartió un video en el que en una celebración sorprendió a su novio con el regalo que más quería, por lo que se lamentó el no poder seguir dando este tipo de sorpresas a su “nenito” como ella le decía de cariño.

El vocalista de Los Parras, murió el pasado 6 de mayo del 2023 y su muerte estremeció al gremio, le sobreviven su hermano gemelo César, sus hermanos Christian y Perla, sus padres y su novia la influencer Lilian Griego con quien aseguran tenían planes de llegar al altar. Carlos plasmó su voz en temas como “Si, si eres tú”, “Por verte feliz”, “Para que lo notes”, entre otras más, las cuales son de las que más reproducciones tienen en las aplicaciones de streaming.

El vocalista de “Los Parras” murió luego de sufrir un accidente automovilístico en compañía de sus demás hermanos. De acuerdo con información que compartió la experta en temas de espectáculos Jacqueline Martínez conocida como “Chamonic”, “Los Parras” y demás miembros de su familia se dirigían a Sonora, México para celebrar el cumpleaños de Christian, su hermano mayor, cuando sucedió el fatal accidente.

Según la fuente, en el automóvil viajaban los tres hermanos Parra y en otro carro se trasladaban la otra parte de la familia, incluida la madre de los músicos y todo apunta que la señora fue testigo del accidente que cobró la vida de Carlos Parra. En una publicación Cristian Parra, el mayor de los hermanos le agradeció a Carlos que haya dado la vida por él.

“Gracias por ser mi milagro ya que si tú no nos hubieras protegido ese día, yo ya no estuviera aquí tampoco Pero voy a hacer del tiempo que me queda lo mejor y voy a ser el hombre que siempre querías que fuera” , se lee en la publicación de Christian