Belinda y Tito Double P graban VIDEO en famoso lugar donde aseguran suceden fenómenos paranormales

El más reciente estreno músical de Belinda es el tema “La Cuadrada” la cual grabó en colaboración con el intérprete de corridos tumbados Tito Double P, y que ha tenido gran aceptación por parte de lo seguidores de la rubia y de aquellos que siguen al primo de Peso Pluma.

El video de “La Cuadrada” ha tenido gran aceptación por parte del público, y es que, fanáticos de Belinda aplauden la gran calidad que la cantante siempre da en cada uno de sus producciones, por lo que en esta no fue la excepción ya que aseguran que hicieron toda una gran historia. Dicho clip fue grabado en la majestuosa Ex Hacienda de Chautla, ubicada en el estado de Puebla, sin embargo, este lugar esconde muchos secretos.

La Ex Hacienda de Chautla, el lugar donde Belinda grabó

El videoclip, que combina la narrativa romántica con un aire de misterio, ha sido muy bien recibido por los fanáticos de Belinda y Tito Double P. Sin embargo, lo que ha despertado mayor curiosidad es la elección de este lugar cargado de leyendas para llevar a cabo la producción.

La Ex Hacienda de Chautla, con su imponente castillo rodeado de lagos y jardines, ha sido escenario de múltiples relatos que hablan de apariciones, susurros inexplicables y energías extrañas. Este detalle ha agregado un toque de intriga a la más reciente producción de Belinda.

Construida en el siglo XIX, la Ex Hacienda de Chautla ha sido testigo de momentos históricos y es, en la actualidad, un destino turístico muy popular. Sin embargo, detrás de su belleza y tranquilidad aparente, se esconden historias que han pasado de generación en generación. Algunas leyendas hablan de rituales oscuros realizados en sus sótanos, que según se dice, dejaron una marca sobrenatural en el lugar.

Es uno de los destinos turísticos más visitados.

Foto: IG @exhaciendadechautla

Turistas y exploradores han compartido testimonios sobre experiencias inexplicables en el recinto. Desde objetos que se mueven sin origen aparente hasta susurros que parecen emerger de las paredes, los relatos han alimentado la fama de la hacienda como un punto de alta actividad paranormal. Incluso programas de investigación especializada, como Señales del más allá, la cual puedes disfrutar en MAX, han documentado fenómenos extraños en este lugar, dejando a los espectadores con la piel erizada.

Lo anterior hace cada vez más popular a la Ex Hacienda de Chautla, la cuál además de su belleza e historia, los turistas desean conocer el lugar debido a todas estas leyendas que algunos pueden creer y otros se muestran más escépticos, sin embargo, ahora la presencia de Belinda y Tito Double P aportan un plus para aquellos que aún no conozcan este emblemático lugar que no puedes dejar de visitar en Puebla.

Actividades y costos para visitar la Ex Hacienda de Chautla

Si después de ver el video te nace la curiosidad por conocer este hermoso lugar lleno de misterio, visitar la Ex Hacienda de Chautla es una opción accesible y fascinante. Ubicada a solo 50 kilómetros de la ciudad de Puebla y a 100 kilómetros de la Ciudad de México, el acceso general tiene un costo de $40 MXN para adultos, con descuentos especiales para estudiantes y adultos mayores.

¡Visita la Ex Hacienda de Chautla!

Está muy cerca de la CDMX.

Foto: IG @exhaciendadechautla

Dentro del recinto, es posible disfrutar de actividades recreativas como paseos en lancha, senderismo y recorridos guiados que exploran la historia y las leyendas de la hacienda. Además, la arquitectura del castillo y la serenidad de los lagos ofrecen una experiencia visual única, ideal tanto para amantes de la fotografía como para quienes buscan una conexión más profunda con la historia del lugar, pues hay opciones para acampar.

