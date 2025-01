Sandra Itzel termina con los rumores sobre su relación con Imanol Landeta, ¿son pareja?

Una de las parejas del mundo del espectáculo que más ha emocionado a todo México fue la de Sandra Itzel e Imanol Landeta. Primero por la gran química que mostraron bailando en el programa de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' y después por el supuesto romance que surgió entre ellos durante su participación en el matutino. Ahora, después de unos meses donde se habló de la relación entre ambos, Sandra Itzel salió a revelar la verdad sobre el tema en Sale el Sol.

Lo que es una realidad es que entre ellos había buena química, respeto y un beso en televisión nacional que emocionaba a los que pensaban que estaban presenciando el surgimiento de un nuevo amor en la farándula mexicana. Ahora, después de un tiempo esperando confirmaran que tienen una bonita relación, Sandra Itzel rompió el silencio y habló al respecto.

La actriz y cantante acudió a 'Sale el Sol' para hablar un poco de lo que viene en el 2025, pero antes de comenzar con cualquier tema, Joanna Vega-Biestro la recibió con la pregunta que tenía todo México: ¿Si hay o no una relación amorosa con Imanol Landeta? La bailarina saludó a todos los que estaban en el set de grabaciones para después responder a la pregunta de la comunicadora.

Después de confirmar que sólo son amigos y compañeros de baile, Sandra Itzel fue cuestionada por el beso que se dieron en televisión nacional. Este momento fue pieza fundamental para que la gente pensara que por fin se había consumado la historia de amor, es decir, eran novios. Tras escuchar que sólo eran amigos, los periodistas presentes en Sale el Sol preguntaron si fue algo planeado o salió espontáneo.

"El beso no fue planeado. Lo que ocurrió en este momento, sin entrar en la cabeza de Ima, fue que era mucho tiempo trabajando juntos... el tendrá sus razones... me dije: 'tú no me vas a robar nada y le dije ven para acá...", expresó Sandra Itzel para dejar claro que no fue nada planeado y que fue algo del momento.