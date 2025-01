Ingrid Coronado habla de su salida de Sale el Sol y las rivalidades en el matutino: "Unas me trataban mejor que otras"

Una de las noticias que sorprendió a muchos antes de terminar el 2024 fue la salida de Ingrid Coronado de Sale el Sol. Ahora, después de unas semanas lejos del matutino, la conductora decidió hablar y explicar algunos de los motivos por los que salió. Se tiene que mencionar que no le gustaba mucho el programa, pero también confirmó que había rivalidades entre los integrantes del elenco de Sale el Sol.

Ingrid acudió al programa 'Formula Espectacular', con Flor Rubio, donde decidió romper el silencio sobre su salida del matutino de Imagen TV previo a comenzar las fiestas decembrinas. Algo que dejó claro Coronado fue que no le gustaba mucho el formato que se tenía. Eso sí, estaba muy agradecida por la forma en la que la apoyaron con a decisión de querer estar más tiempo con sus hijos.

"Pues mira, la verdad, no me gustaba mucho. Me siento muy agradecida de que me hayan apoyado con la decisión de poder estar más cerca con mis hijos ahora que voy a tener que estar viajando", dijo Ingrid durante la charla con Flor Rubio.

Coronado dejó claro que no le encantaba el formado de Sale el Sol (IG: ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado confirmó rivalidad entre los de Sale el Sol

La charla continúo e Ingrid no dejaba de explicar lo que ocurría dentro. Coronado explicó que no existía una enemistad entre la gente que integra el elenco de Sale el Sol. Lo que es una realidad es que había personas que la trataban mejor que otros. Eso sí, no todo es malo, ya que se llevó varias amistades que se quedará para toda la vida o, al menos, que podría seguir frecuentando ahora que no forma parte del matutino de Imagen TV.

"No (existió la enemistad). Unas me trataban mejor que otras, pero sí puedo decir que hice buenas amistades en este programa con quienes voy a seguir teniendo una bonita relación", explicó Coronado.

Lo que es una realidad es que su salida no no sólo tenía que ver con el tema de descansar y estar más tiempo con sus hijos. Dentro de sus declaraciones confirmó que está analizando algunas opciones para continuar trabajando. Ingrid terminó explicando que en estos momentos era complicado continuar en Sale el Sol, por lo que decidió salir.

"También tengo algunas opciones que estoy trabajando en otros lados. Entonces, sí, hoy en día para mí era complicado estar ahí y pues por eso es que tomé esta decisión", dijo la conductora de tv.

"No te tienes que llevar bien con todos"?uD83CuDFFDuD83DuDDE3?, afirma @flor_rubio sobre polémica de Ingrid Coronado en 'Sale el Sol'; "El programa fue una etapa, quieren revivir a un muerto"uD83DuDC40, asegura @Ana1uSalazar "querían alargar pájaros en el alambre"uD83DuDC41?. #FórmulaEspectacular pic.twitter.com/VM0moRSOQi — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 12, 2025

