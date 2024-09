Critican a Briggitte por no bañarse y la comparan con Wilson de El Náufrago: "eres la náufraga de Mar" | VIDEO

El equipo Mar de La Casa de los Famosos México se ha convertido en el favorito del público y pese a la división que se les intentó pintar a los cinco miembros, luego de que esta semana Gala Montes volvió a tener un enfrentamiento con Adrián Marcelo por levantar la voz en contra del influencer que abandonó la competencia, desde adentro la actriz, Karime Pindter, Birggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre siguen tan unidos como siempre.

Prueba de ello es que siguen compartiendo tiempo de calidad entre ellos y las bromas también se hacen presentes, incluso si entre ellas se tienen que esconder algunos comentarios por su bien, tal y como ocurrió recientemente cuando todo el team Mar se unió para pedirle a Briggitte que por favor se bañara, pues aparentemente lleva días sin hacerlo. Por supuesto, todo entre risas y respeto, la actriz aseguró que sí se ha bañado, aunque tomó la decisión de no lavarse el cabello y fue cuando llegaron las comparaciones con la pelota Wilson que decoró el protagonista de la película "El Náufrago".

El video ya se hizo muy viral en redes sociales, donde los fans del reality show de Televisa también piden a la participante que mejores sus prácticas de higiene, aunque algunos más bromearon al asegurar que ahora Bozzo o su pelo por sí solo ya puede ser nominado porque "tiene vida". Por otro lado, algunos internautas aseguraron que la que más cansada se ve de la situación es Karime.

Las bromas y juegos no paran. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos México: se filtra nombre del eliminado de este domingo 08 de septiembre

Sian Chiong presume sus atributos a Ricardo Ricardo Peralta y el influencer queda impresionado

Team Mar se lanza contra Briggitte por no bañarse y la comparan con Wilson

El video en cuestión muestra a todo el cuarto Mar en la sala, pero enfocando a Mario Bezares y a Arath de la Torre; el primero de ellos encara a la famosa asegurando que desde hace varios días no toma un baño; rápidamente interviene Karime asegurando que desde el domingo no se ha lavado el cabello y que "ya no se ve bien", hay que recordar que para la Gala de Eliminación de la semana pasada, Bozzo se planchó el pelo.

Por su parte, Gala Montes bromeó añadiendo a la conversación "es el náufrago de Mar", mientras Karime insistía en que el cabello ya no se ve bien y que además está sucio. Ante el chiste de la actriz, Arath de la Torre afirmó que así se ve antes de que la rescataran y entre todos comenzaron a gritar: "¡Wilson, Wilson!". En esta complicidad, los participantes aseguraron que si no se mete a bañar, serán ellos quienes la lleven hasta la regadera.

Algunas de las reacciones en redes. (Foto: TikTok @dtodo1p0c)

"Pero sí me he lavado el cuerpo", se justificó Briggitte, aunque sus compañeros continuaron bromeando con comentarios como "hay champú", "traes pelos de muñeca abandonada de farmacia" y "eso ya camina solo", refiriéndose al aspecto de su melena. El video viral termina cuando sus compañeros le dicen que así se verá bonita, pero su reacción es épica al insultar a Karime, también en tono de broma.

"¿Por qué no le gustaría bañarse?", "ya pueden nominar al pelo de Briggitte, ya cuenta como otro habitante", "la Briggitte nomás se plancha el cabello y ya no se lo quiere lavar", "Karime en el próximo reto: si se salva Mar bañamos a Briggitte", "Gala lo dice chistoso, pero Karime se ve que ya la hartó" y "una amiga siempre te va a decir la verdad por tu bien".