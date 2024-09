Gala Montes habla del reencuentro con su mamá: "Siempre va a ser el amor de mi vida"

“La Casa de los Famosos México” llegó a su fin y en medio de la euforia que invade a los finalistas han surgido polémicos detalles sobre su vida personal, como lo relacionado con el reencuentro entre Gala Montes y su mamá, Crista, quien pese al fuerte pleito que sostienen la sorprendió tras su salida. La reacción de la actriz dividió opiniones en redes sociales, aunque más tarde fue ella quien habló sobre el incómodo momento que vivió su familia.

Tan sólo unos días antes de que la actriz entrara a “La Casa”, Crista Montes destapó el distanciamiento que tiene con sus hijas desde hace un año cuando Gala Montes la despidió como su mánager. Al respecto, la también cantante no dudó en defenderse y acusó a su mamá de extorsionarla y aprovecharse durante años de las ganancias que obtenía por su trabajo ya que ella se encargaba de cubrir los gastos de su familia.

Gala Montes habló más de una vez sobre el conflicto con su mamá, quien al exterior le mostró su total apoyo y no descartó una reconciliación. Con este propósito, Crista Montes sorprendió a su hija en la final del reality show dejándola en shock; sin embargo, ninguna dio más detalles al respecto hasta la conferencia de prensa de este lunes en la que la actriz fue cuestionada sobre el tema.

La presencia de Crista Montes no fue bien recibida por todos, pues Beba Montes enfureció con la producción de "La Casa de los Famosos México" y en redes sociales exhibió el trato que existía en el que habían solicitado que su mamá no estuviera en las galas y la final del reality show. La modelo calificó la decisión como una "grosería" y una "bajeza", por lo que fue evidente su molestia al recibir a su hermana en su salida.

“Mi hermana y yo aclaramos desde el momento uno en el que Gala entró a este proyecto, en el que yo también estoy aquí, que mi mamá no podía venir. Obviamente hice especificaciones en las que no quería que me juntaran con ella, especificaciones que se pasaron con el arco del triunfo y con tal de dar cinco minutos de show trajeron a mi mamá sin avisarnos. Me parece una grosería, una bajeza, que la producción me haya hecho esto porque yo llegando aquí me avisaron”, dijo Beba Montes durante una transmisión en vivo.