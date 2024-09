Pepe Aguilar confiesa que no estuvo de acuerdo con la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron nupcias ante la sorpresa de todos los fanáticos y sobre todo de la propia familia. No había pasado mucho tiempo desde que se anunció el fin de la relación entre el cantante y la trapera argentina de Cazzu, cuando ya estaban en exclusiva para una publicación rosa bien enamorados los dos mexicanos.

Unos meses más tarde salieron a la luz las fotografías, videos y toda clase de pruebas sobre la boda que tuvieron, la familia que se presentó en la ceremonia, los amigos, y un largo etcétera. Los detalles fueron avanzando cada vez más, hasta que el propio Pepe Aguilar, papá de la novia, confesó que él mismo pagó todos los gastos de la fiesta para que su hija tuviera todo lo que siempre soñó.

Sin embargo, Pepe Aguilar confesó que no quería una boda para su hija pequeña. De acuerdo con las palabras del propio cantante, se debe a que no le parece una edad adecuada para que se contraiga un enlace y una responsabilidad tan grande como lo es la institución del matrimonio.

El propio cantante aseguró también que a pesar de que quiere mucho a Christian Nodal, no estaba de acuerdo en que contrajeran nupcias todavía, por lo que sería simplemente un rumor el hecho de que los obligó a casarse, mucho menso a firmar un acuerdo de infidelidad.

También dijo que no le quedó de otra más que entenderlos a ambos, pero todavía más difícil, entender que de eso se trata el amor. Dijo que ahora sus hijos están creciendo y ya tienen la edad suficiente para entender lo que hacen, para tomar decisiones y sobre todo, para afrontar tanto los buenos como los malos momentos.

“Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero, se aman y así es la vida (...) Me ha costado mucho poder entender que mis hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, pero poco a poco he aprendido a dejarlos ir”, añadió.