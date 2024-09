Mario Bezares es el ganador de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México"

"La Casa de los Famosos México" llegó a su fin este domingo 29 de septiembre tras diez semanas de una intensa polémica por la actitud, comportamiento y declaraciones de algunos participantes que generaron una ola de críticas en redes sociales. En medio de la tempestad, Mario Bezares fue quien sobresalió llevándose el corazón del público con su simpatía y ganó la segunda temporada del reality show, así como de los 4 millones de pesos.

Mario Bezares se unió a Wendy Guevara como triunfadores del reality show que, según lo señalado más de una vez, rompieron récord de votaciones y audiencia. Aunque no todo fue positivo en su segunda temporada, pues algunos habitantes dieron de qué hablar y generaron gran indignación entre el público por su comportamiento, entre ellos destaca Adrián Marcelo que fue señalado de fomentar la misoginia, el machismo y la violencia de género.

La manera en la que se defendió más de una vez del influencer regiomontano hicieron de Gala Montes una de las participantes favoritas, pues alzó la voz contra la violencia en el reality show por parte del youtuber. Junto a ella, Arath de la Torre se ganó el cariño gracias a la manera de cuidar a su equipo y los consejos a sus compañeras; Mario Bezares, por otra parte, fue una de las grandes sorpresas y a 25 años del episodio que ensombreció su carrera logró volver a brillar.

Briggitte Bozzo se convirtió en la quinta finalista tan sólo unos días antes de la gran final y agradeció a sus fanáticos por el apoyo incondicional, así como a los compañeros de equipo a quienes les dedicó tiernas palabras. Con su salida y tras enterarse se lo que se dijo sobre ella en el cuarto Tierra, la tiktoker también envió un mensaje a cada participante, aunque dejó claro que no desea volver a ver a Mariana Echeverría y Adrián Marcelo.

“Me voy feliz, estoy muy contenta de haber llegado y haber formado un gran equipo, una gran familia y me llevo tatuado a Mar para siempre. Los amo eternamente, gracias por ser mi familia desde que entré, los llevo tatuados en mi piel para siempre, hicieron mi estancia más linda, amorosa y me enseñaron muchas cosas. Me voy siendo una gran mujer y me llevo unos amigos y familia por el resto de mi vida”, dijo la tiktoker.