La Casa de los Famosos México: así fue el reencuentro de Gala Montes con su mamá tras pleito, ¡se abrazaron!

¡La emoción a flor de piel! Así podemos describir lo que se vivió esta noche en la Gran Final de La Casa de los Famosos México, pues luego de que Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes llegaron como finalistas de esta segunda temporada y que sólo uno de ellos regresó a su hogar con un jugoso premio de cuatro millones de pesos, las sorpresas no se hicieron esperar para los participantes. Pues esta noche no sólo encontraron su libertad tras semanas de encierro, sino que se reencontraron con los concursantes, con sus amigos y con la familia.

Tal fue el caso de Gala Montes, una de las favoritas de esta segunda entrega de Televisa, pues tras semanas dentro de la casa más famosa de México en las que nos demostró que la salud mental siempre es prioridad y que no es opción quedarse callada ante las injusticias y violencia de género, tuvo un especial momento esta noche. Luego de salir de la vivienda e ingresar a los foros la actriz tuvo un momento de lo más especial al reencontrarse con su familia, quien desde el primer día estuvo apoyándola pese a las diferencias.

Por un lado, su fiel hermana Beba Montes estuvo al pie de lucha; por el otro, su madre, Crista Montes, con quien tuvo un fuerte pleito previo a que se anunciara que ella sería una de las concursantes de La Casa de los Famosos México 2. Cabe destacar que la también cantante despidió a su madre como su mánager acusándola de supuestamente intentar quedarse con su dinero, así como de haberla manipulado.

Sin embargo, esta noche todo quedó en el olvido cuando la mamá de Gala Montes llegó a la Gran Final para recibir a su hija como una de las finalistas; cabe recordar que desde la tarde de este domingo, Pablo Chagra había adelantado en un en vivo con Marie Clare y Raquel Bigorra que sería Crista quien recibiría a su hija. Asimismo, Beba Montes lo confirmó en una transmisión en vivo en la que habló se su molestia por la decisión.

"Mi mamá no podía entrar. Obviamente yo también hice especificaciones en las que yo no quería que me juntaran con ella", dijo en el live en el que también aseguró que estas especificaciones la producción se las "pasó por el arco del triunfo con tal de dar cinco minutos de show". "Una grosería, una bajeza que la producción me haya hecho esto", destacó.