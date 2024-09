Qué frases usan las personas más manipuladoras, según especialistas

Reconocer a un manipulador puede ser muy difícil, porque la situación suele comenzar de manera sutil y con el tiempo convertirse en una dinámica cotidiana de pareja. Pero hay frases tóxicas que usan a menudo, según una psicóloga de la Universidad de Harvard.

La doctora Cortney S. Warren, psicóloga matriculada y autora del libro Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex), explica estas expresiones reflejan tácticas empleadas para ejercer control y dominio sobre otros.

Estas son las frases que más se les escucha a las personas con esta condición. Fuente: El Heraldo de México

Este tipo de manipulación puede dañar la autoestima y desencadenar algunos trastornos como ansiedad o depresión. Y, como fue dicho, es frecuente que las víctimas no se percaten de estar siendo manipuladas. Y no solo se habla en una pareja sino que se puede manifestar en el ámbito de trabajo.

Existen estrategias para contrarrestar la manipulación, como por ejemplo establecer límites claros, y comunicar de manera efectiva tus necesidades y emociones.

Las frases que más usan los manipuladores según Harvard