Gala Montes y las frases con las que empoderó desde “La Casa de los Famosos México”

Arath de la Torre, Brigitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares (a) “Mayito” son los finalistas de “La Casa de los Famosos México” debido a que se ganaron el cariño y apoyo del público. Tras su larga estancia en el reality show que se inició el pasado 21 julio, este domingo 29 de septiembre concluirá su viaje y se sabrá quién es el ganador del reconocimiento y premio de 4 millones de pesos.

Debido a que sólo faltan días para que esto suceda, en redes sociales fans de la actriz y cantante, de 24 años de edad, están recopilando las frases más destacables que dijo porque mediante ellas empoderó. Sus palabras son consideradas una invitación a levantar la voz, lo que marcó un precedente social.

En la cuenta de Instagram de Gala Montes igual se han compartido algunas de estas expresiones, así que sus seguidores reiteran que no sólo posee belleza y talento, sino valor y coraje. También reiteran que es “La novia de México” y merece ganar el primer lugar en “La Casa de los Famosos México”.

La actriz le dijo esta frase a Paola Durante, la primera expulsada del reality show, quien hace 25 años se vio expuesta tras ser vinculada con el asesinato de Paco Stanley. A fin de que suelte ese pasado, la finalista le recomendó vivir su presente, dejando atrás aquello que la lastimó, pero no la define como persona.

“No se frustren, si no pudieron, mañana podrán. Venga, no se desanimen si no les salió. Beyoncé no se hizo en un día”