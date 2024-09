El nombre y legado de José José es innegable en la historia de la música en español. Lo que pocos esperaban era que después de 5 años de su muerte, la gente pudiera seguir escuchando nuevos lanzamientos del 'Príncipe de la canción'. En esta ocasión, Anel Noroña, exesposa del cantante, presentó el nuevo sencillo que saldría en la discografía de José José.

La expareja del 'Príncipe de la Canción' acudió al Programa Hoy para dar la primicial y el momento exacto en el que se estrenaría el sencillo de José José. En su intervención en el matutino dio el momento exacto en el que los fans del cantante mexicano podrían escuchar la nueva canción, misma que fue grabada por el propio intérprete de 'El Triste'.

'Ya no pienso en ti' fue el título elegido para la canción que se presentó este 25 de septiembre para incrementar a discografía de José José. La canción habría sido presentada en exclusiva durante la sección de 'Desayunando y chismeando'. Paul Stanley, Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta y Martha Figueroa se encontraban expectantes para conocer la noticia que tenía Noroña que presentar en el matutino.

Anel explicó como fue que los ingenieros lograron dar con la canción inédita de José José. La expareja del cantante dijo que fue gracias a que en la disquera estaban haciendo limpieza y uno de los ingenieros encontró la canción. Después de escucharla y ponerse de acuerdo con los apoderados legales se decidió sacar.

Todo parece indicar que el sencillo se habría grabado en 1978, para el disco de Tom Parker que se hizo en Inglaterra. La realidad es que no se tiene claro cuando se habría grabado la canción debido a que la disquera no le contó ese detalle a Noroña. Lo que es una realidad es que estamos hablando de un nuevo sencillo que llegó para homenajear a un grande en su quinto aniversario luctuoso. Se tiene que recordar que José José perdió la vida el 29 de septiembre.

"Parece que para el disco del 78 fue el de Tom Parker que se hizo en Inglaterra. Puede ser que sea ahí, manita. No me dijeron, esas son cosas de la disquera. (...) Es cuando tenía su voz divina y ahora que cumple 5 años de haber partido"

Anel aseguró que era la voz de José José y no fue creada la canción con inteligencia artificial como lo preguntó Andrea Legarreta, por lo que los fans del 'Príncipe de la canción' pueden disfrutar de un tema que estuvo en lista de espera para salir desde la década de los 70, según pudo decir Noroña.

Ya no pienso en ti y cuándo lo hago ya no lloro como ayer

Ya me convencí de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí

Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor

Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor

Ya no pienso en ti. Al fin logré no estar pensando siempre en ti

Me enseñé a vivir con el amargo de tu ausencia y de tu adiós

Si pudiste tú prescindir de mí. Si dejaste aquí lo que yo te di

Ya no pienso en ti y cuándo lo hago ya no lloro como ayer

