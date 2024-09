Omar Chaparro cumple sus sueños, dará “Un concierto inesperado”

El actor, conductor y cantante Omar Chaparro presentará “Un concierto inesperado” en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 25 de septiembre en el que pondrá a cantar y bailar a sus fans con la fusión de mariachi y pop que han distinguido sus éxitos musicales.

Sobre su emoción por el concierto Chaparro comentó, "llevo esperando este momento toda mi vida, quiero hacer un show donde la gente no sepa qué esperar, pero que se sorprenda, verán a un hombre cumpliendo sus sueños, para mí ha sido terapéutica la música, la mayoría del público me ubica como actor, comediante y como conductor, pero lo primero que nació en mí fue la música".

Respecto a qué puede esperar el público en el escenario del Lunario, el cantante expresó, "tenemos una banda todo terreno, la base del concierto es el pop pero vamos a cantar rancheras, alguna de José José que sea retadora, las canciones que yo he compuesto y muchos covers que he grabado, también habrá un homenaje a Pedro Infante".

Omar Rafael Chaparro, su nombre completo, es originario de Chihuahua y ha sido conductor de diversos programas, entre ellos "Quién es la máscara", además, tiene su propio show nocturno "Tu-Night con Omar Chaparro", Omar también ha sido reconocido por ser la voz en español de "Po" en la saga de películas animadas de Dreamworks “Kung fu panda

(Créditos: Especial)

A más de 10 años de haber iniciado su carrera como cantante, Chaparro lanza “Pa’l agüite” una composición de su autoría junto Josué Raúl Cortés Ramírez, “estoy descubriendo quién soy, quitando la cabeza de la jugada y dejar que el alma tome un poco el control, no quiero seguir tendencias o lo que está sonando, tengo que decir lo que tengo que decir y sin importar que me vayan a criticar", afirmó.

Y agregó, "esto es lo que mi alma quiere contar, es mi historia, tengo influencias de Pedro Infante, Michael Jackson, de todo lo que yo he vivido, al final soy un poco de los artistas de los que me he empapado y estoy muy orgulloso de esta nueva etapa musical".

Acerca de la importancia que “Un concierto inesperado” representa para su trayectoria en la escena musical, el cantante mencionó, "este show es como mi graduación de todo lo que he aprendido musicalmente y la evolución que he tenido desde mi primer disco”.

Y añadió, “mis próximos lanzamientos son la fusión de todo lo que he explorado, con un poco de regional mexicano, pop y cumbia, que es donde me siento más cómodo, encontramos este género que mis fans le llaman el ´Omareño´"

Sobre futuros proyectos para su carrera artística Omar Chaparro compartió, "el concierto es el inicio de una trayectoria que no va a parar, me queda claro que voy para allá, voy a seguir explorando y arriesgándome, voy a dedicarme a actuar y a cantar, estoy haciendo las cosas que me llenan el alma sin importar lo que sea".

SOBRE OMAR:

El videoclip de "Pa'l agüite" fue filmado en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Lanzará un tema previamente grabado con el fallecido rapero mexicano Lefty SM

Prepara un nuevo sencillo en colaboración con Patricia Manterola

En noviembre lanzará "El ingenuo", su nueva canción

Ha colaborado con Diego Verdaguer, María León y Socios del Ritmo

20 de septiembre llega su nuevo sencillo "Carita bonita"

10 de octubre estrena en cines "Un viaje al corazón", cinta que Chaparro protagoniza

2012 debutó en la música con su primer disco titulado "El gori gori"

2020 protagonizó e interpretó la banda sonora de la cinta de Netflix "Como caído del cielo"

2021 llegó su ep "Las locuras mías"

14 sencillos tiene en su discografía

5.9 millones de fans tiene en instagram

