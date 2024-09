Sian revela qué le dirá a Gala Montes cuando salga de La Casa de los Famosos México, ¿le pedirá perdón?

Sian le confesó a Yordi todo lo que tiene preparado para decirle a Gala IG: lacasafamososmx / IG: galamontes / IG: sian_oficial

Sian es uno de los eliminados de La Casa de los Famosos México que sigue dejando mucho de qué hablar tras su salida del reality show. El cubano sigue apareciendo en diferentes programas de televisión y radio para explicar algunas de las polémicas en las que se vio envuelto durante las 8 semanas en las que participó en la casa más famosa de todo México. En esta ocasión habló sobre Gala Montes y lo que hará cuando la vea, una vez terminada LCDLFM.

En esta ocasión, el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México acudió a una entrevista con Yordi Rosado en su programa de radio. A lo largo de la entrevista, Yordi quería resolver algunas dudas como la ocasión en la que escupió en la comida de Briggitte y si tenía algo preparado para cuando vea a Gala Montes fuera del programa.

Yordi cerró su entrevista con la pregunta sobre lo que hará cuando vea a Gala Montes. Rosado esperaba que tuviera algo ya pensado y preparado para el encuentro con su "amiga" cuando termine La Casa de los Famosos México. Rosado le dejó claro que es un momento en el que hay privacidad y pueden hablar sin que las cámaras los estén grabando.

Sian dejó claro que tiene bien estudiado lo que le ofrecerá una disculpa por algunos de los comportamientos que tuvo dentro del programa de televisión. Yordi no se conformó con eso y quiso que le expresara todo lo que le diría cuando la viera por primera vez. El cubano accedió a contarle todo lo que le dirá a Gala cuando la vea. Se tiene que mencionar que está dispuesto a ofrecer disculpas y reconocer sus errores dentro del programa.

"Si tú fuera Gala y estuvieras saliendo te diría: 'mi amor, te quiero decir esto antes de que lo veas. La cag&% horrible. Me dejé llevar por el juego y yo fui el que le dijo a Adrián que no habías estudiado actuación. Te pido una disculpa enorme. Se que ahora mismo es difícil procesarlo, pero lo lamento mucho. Mi intensión no era hacerte daño", dijo Sian.