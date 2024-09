Fans aseguran que la producción quiso ayudar a Agustín a llegar a la final, su reacción lo confirma: VIDEO

Karime se consagró el pasado lunes como la primera finalista de La Casa de los Famosos México. Después de ver la celebración de la influencer y todo el equipo Mar, los fans del reality show más visto de todo México, se hicieron presentes e redes sociales para mostrar como la producción intentó ayudar a Agustín Fernández para que ganara el primer boleto que le daba el pase a la final.

En el clip que se volvió viral en redes sociales se puede ver como el argentino toma una de las cajas amarillas, pero desde el primer instante en el que la levanta se da cuenta que no era la que le habían indicado en la producción. La reacción del único integrante del cuarto Tierra fue tan evidente que fue imposible no darse cuenta que no siguió las indicaciones brindadas por el equipo encargado de la dinámica.

Karime se consagró con el boleto dorado y el pase a la final (IG: lacasafamososmx)

¿Agustín era ayudado por la producción de La Casa de los Famosos México?

Los fans e inclusive la misma Wendy Guevara no pudieron evitar darse cuenta que el argentino tenía ayuda por parte de la producción. Algunos internautas aseguran que Galilea Montijo se encargó de mandarle indirectas a Agus, pero el integrante del cuarto Tierra no logró comprender cuál era la caja que debía tomar.

En el video se aprecia como Galilea dice tres veces "deben tomar la caja amarilla con el número dos", después indica que es momento de correr por las cajas. Agustín va por la que tenía justo detrás de él, pero cuando la agarra, muestra su molestia al darse cuenta que no era la que debía tomar. Su molestia y decepción era tan notoria que las cámaras no pudieron ocultarlo de las redes sociales.

La reacción de los internautas

Al poco tiempo de darse a conocer que Karime se había quedado con el boleto dorado, mismo que le daba el pase directo a la final, se hizo viral el nombre de Agustín y el video en el que toma la caja y se va con la cara agachada y a la mesa donde debía abrir el contenedor. Se tiene que mencionar que dicho contenedor no tenía nada, es decir, fue su eliminación.

"Le dijo Galilea como tres veces caja amarilla jajajaja. No se tiene que ir a Harvard para entender papito", "El momento donde Agustín vio que agarró la caja equivocada JAJAJA. Hubiera disimulado tantito", "El miércoles la producción hará que todos usen la ruleta con tal de sacar a Agustín de la placa", "Pero que poca abuela de la producción a hacer esto", son algunas de las reacciones que se han visto en redes sociales.

