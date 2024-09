Ángela Aguilar es llamada "payasa" y "arrogante" por su actitud en el desfile del 16 de septiembre

Como cada año, el 16 de septiembre se realizó el desfile militar por la Independencia de México en el Centro Histórico de la capital del país. Aunque este año destacó que entre los invitados estaban Christian Nodal y Ángela Aguilar para quienes la polémica no se detiene debido a los múltiples escándalos por su relación, esta vez la cantante recibió críticas por su actitud durante el desfile y en redes sociales fue calificada de “payasa” y “arrogante”.

La polémica comenzó para la pareja en junio pasado cuando anunciaron su noviazgo tan sólo dos semanas después de que el sonorense terminara su relación con la trapera argentina Cazzu, lo que desató rumores de una infidelidad por parte de Nodal. En medio de las fuertes críticas, los cantantes llegaron al altar el 24 de julio en una repentina y lujosa ceremonia que también despertó sospechas de un embarazo, pues fans indicaron que podría haber sido sido el motivo de la unión debido a la rapidez con la que ocurrió.

Aunque la pareja se esfuerza por mostrarse más enamorada que nunca en redes sociales y algunos de sus conciertos, algunas de las declaraciones revelarían conflictos en su relación. Como ocurrió recientemente durante la la inauguración de la exposición “10 años cantando y vistiendo a México” en Houston donde se exhiben vestidos de la cantante, quien reveló que Christian Nodal se habría molestado con ella porque eligió presentarse al evento y no acompañarlo en su gira: “Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira”.

Desde entonces los intérpretes de “Dime cómo quieres” se mantuvieron separados y mientras Ángela Aguilar se presentó en Valle de Bravo, Nodal estuvo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con presentaciones por las fiestas patrias. Finalmente, este lunes se dejaron ver juntos en el desfile militar de la Ciudad de México en el que estuvieron acompañados por el hermano de la cantante, Leonardo Aguilar.

Ángela Aguilar es llamada "payasa" y "arrogante" por su actitud en el desfile de la CDMX. Foto: Susana Montes de Oca

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar se reconcilia con Nodal en pleno concierto y le grita a la distancia: "porque eres mi esposo Christian" | VIDEO

Cristy, mamá de Nodal, fue hospitalizada y lanza mensaje de agradecimiento, ¿cuál es su estado de salud?

Ángela Aguilar es llamada "payasa" y "arrogante" por su actitud en el desfile

Contrario a lo que muestran en redes sociales, la menor de los Aguilar y Nodal se dejaron ver con total seriedad. Todo hasta que una periodista se acercó a ellos para hacerles algunas preguntas relacionadas con el desfile y su carrera, aunque el intérprete de “Botella tras botella” limitó sus respuestas mantuvo una sonrisa al igual que Leonardo Aguilar que saludaba a la cámara.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la llamada “Princesa del regional mexicano” que se mostró indiferente ante las preguntas de la reportera pese a que no estaban relacionadas con su vida privada y se negó a responder. El video se hizo viral de inmediato en TikTok y fue difundido por la cuenta “Entre famosos MX”, donde usuarios lanzaron fuertes críticas a la cantante por su actitud y la tacharon de “arrogante”.

“Tan corriente Ángela Aguilar. No saluda, cero valores tiene la mujer”, “La pelona que arrogante”, “Ta odiosa la Ángela”, “Nefasta mujer”, “Que grosera, nada le costaba saludar”, “Se hace la sorda la chamaca”, “La venenito se ve muy incómoda y molesta”, “Chocante la mujercita”, “Ni la esposa de ‘Canelo’ se comporta como Ángela”, “Aquí no hay dinero, por eso no contesta”, “Por respeto hubiera saludado, en estos tiempos se vio muy mal” y “Sangronsísima”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.