La Casa de los Famosos México: Sian es el eliminado de este domingo 15 de septiembre

La noche de este domingo 15 de septiembre, además de celebrar la fiesta mexicana, también se llevó a cabo la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, en donde se reveló el octavo participante que debido a que no obtuvo el apoyo suficiente tuvo que abandonar el proyecto.

Sian fue quien resultó el eliminado de la noche después de 57 días dentro de La Casa de los Famosos México, el actor cubano no recibió el apoyo suficiente por parte de la audiencia quien no estuvo de acuerdo con sus acciones dentro del programa de televisión por lo que le negaron la salvación y favorecieron a Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggite Bozzo quienes se quedaron.

Desde el inicio de la semana los famosos del equipo Tierra vivieron varios desafortunados momentos, primero tras perder a Ricardo Peralta el pasado domingo y después también vivieron la clausura de su dormitorio por lo que tuvieron que mudarse al Cuarto Mar, en donde ahora comparten los días con sus compañeros.

Con Agustín Fernández como líder de La Casa de los Famosos tuvieron una esperanza, pero todo terminó cuando Arath de la Torre le robó la salvación y decidió que Gala Montes se quedara fuera de la placa y que Sian entrara al desplegado de nominados que podrían salir del reality show.

Esta semana también Agustín Fernández cerró para siempre la habitación del líder, por lo que tampoco pudo dormir ahí y no disfrutó de las amenidades que tiene la persona que se lleva el juego. Cabe señalar que el reality show ya está entrando a una nueva etapa rumbo a la final.

Sigue leyendo:

Ricardo Peralta culpa al equipo de Karime de hacer campaña de desprestigio en su contra

Los nominados en riesgo para salir de La Casa de los Famosos México. Captura de pantalla FB/lacasadelosfamosos

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México 2024?

La penúltima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México no favoreció a Sian, quien fue el octavo en salir, ante una opinión dividida de la audiencia, quienes aplaudieron que ya no estuviera en el proyecto, pues no habían empatizado con su actitud, aunque otros aseguraban que él merecía llevarse los 4 millones.

Paola Durante, primera eliminada

Shanik Berman, segunda eliminada

Luis "Potro" Caballero, tercer eliminado

Mariana Echeverría, cuarta eliminada

Sabine Moussier, quinta eliminada

Gomita, sexta eliminada

Adrián Marcelo, abandonó la competencia

Ricardo Peralta, séptimo eliminado

Sian es el eliminado de La Casa de los Famosos México. Captura de pantalla FB/lacasadelosfamosos

Uno de los momentos más emotivos de la noche de la gala de este 15 de septiembre fue cuando Sian recibió el mensaje de su mamá, quien le envió las palabras de amor que el chico necesitaba en ese momento, ya que no aguantó las ganas de llorar y soltó en llanto al conocer todo lo que le mencionó.