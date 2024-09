¿La Bruja Escarlata murió? Elizabeth Olsen revela las exclusivas condiciones para volver a Marvel

Uno de los universos de superhéroes más reconocido a nivel mundial es el que ha creado Marvel desde hace varios años y es que en cada una de las películas podemos conocer a personajes capaces de hacer volar nuestra imaginación con escenas espectaculares. Pero entre los muchos personajes femeninos que existen, la Bruja Escarlata se ha ganado el amor y respeto de miles de personas alrededor del mundo.

Interpretado de manera icónica por Elizabeth Olsen, la actriz ha sido reconocida por su interpretación compleja y emocional de Wanda Maximoff; es por ello que se ha covertido en una de las actrices más destacadas en la última década gracias a su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y si bien, muchas personas se encuentran pidiendo el regreso de la poderosa Bruja Escarlata, Elizabeth reveló la posibilidad de regresar al UCM y cuáles serían las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a retomar su papel.

Cabe recordar que la última aparición de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata fue en la película "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" (2022), donde el personaje de Wanda Maximoff adoptó un papel mucho más oscuro y complejo, transformándose en una de las antagonistas de la película. El filme, dirigido por Sam Raimi, mostró a Maximoff en una lucha interna entre su dolor personal y su desbordante poder, convirtiéndose en uno de los personajes más memorables del UCM en los últimos años.

La serie "WandaVision" resultó ser un momento crucial en la carrera de Olsen dentro del UCM, consolidando su posición como uno de los pilares de esta franquicia.

¿Elizabeth Olsen regresa como la Bruja Escarlata?

A pesar de la naturaleza trágica y destructiva del personaje en esta entrega, la historia dejó abiertas numerosas preguntas sobre su destino y futuro dentro del universo de Marvel. Fue a través de una entrevista concedida a una emisora de radio estadounidense que Elizabeth Olsen expresó que estaría dispuesta a retomar su papel como la Bruja Escarlata, pero con ciertas condiciones.

La actriz subrayó que, si bien le encanta interpretar al personaje, su regreso dependería de la calidad y profundidad de la historia que Marvel Studios esté dispuesto a contar. Olsen dejó en claro que no desea regresar al UCM simplemente por la popularidad de su personaje, sino que está interesada en participar en una narrativa sólida y bien estructurada.

Según el informe del sitio especializado "Collider", Olsen comentó: "es un personaje al que me encanta volver cuando hay una manera de utilizarla bien y creo que he tenido suerte de que cuando empecé me utilizaran bien. Creo que la gente no sabía qué hacer conmigo ni un segundo... Si hay una buena manera de utilizarla, siempre estoy feliz de volver". Esta declaración refleja el compromiso de la actriz con la integridad del personaje y su deseo de que cualquier futuro desarrollo de Wanda Maximoff esté a la altura de las expectativas de las y los fans.

Uno de los temas recurrentes entre los fanáticos y críticos tras el lanzamiento de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" fue el destino incierto de Wanda Maximoff al final de la película.

Y es que desde su debut en "Avengers: Age of Ultron" (2015), Wanda Maximoff ha recorrido un arco narrativo fascinante en el UCM. Introducida como un personaje secundario, Maximoff pasó de ser una joven traumatizada por la guerra a convertirse en una de las personajes más poderosas y complejas del UCM.

Es así como a lo largo de varias películas, como "Capitán América: Civil War" (2016) y las dos entregas de "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), el personaje fue evolucionando desde el conflicto interno hasta el pleno reconocimiento de su inmenso poder. Sin embargo, fue con la miniserie de Disney+ "WandaVision" (2021) donde la Bruja Escarlata alcanzó una nueva dimensión, pues aquí se tuvo la oportunidad de explorar el dolor y la pérdida de su personaje de manera profunda y emotiva por lo que la serie fue un éxito y recibió elogios por su innovador formato y su tratamiento de temas complejos como el duelo y el trauma.

La Bruja Escarlata, un parteaguas en el UCM

La historia de Wanda Maximoff en el UCM ha sido influenciada en gran medida por los cómics de Marvel ya que fue creada por Stan Lee y Jack Kirby, haciendo su primera aparición en los cómics en "X-Men" #4 en 1964. Originalmente introducida como una villana junto a su hermano Pietro Maximoff (Quicksilver), Wanda fue inicialmente parte de la Hermandad de los Mutantes, liderada por Magneto, quien posteriormente fue revelado como su padre biológico.

En "WandaVision", las y los fans vieron a Maximoff lidiar con la pérdida de su amado Vision, interpretado por Paul Bettany, y su búsqueda de una realidad alternativa donde pudiera vivir con él y sus hijos.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+

A lo largo de los años, los cómics de Marvel han desarrollado considerablemente el personaje de Wanda, convirtiéndola en una de las heroínas más poderosas y complejas del universo de los cómics, pasando por numerosos cambios, desde ser una superheroína hasta convertirse en una figura de gran poder, capaz de alterar la realidad misma.

De la misma forma, la propia Elizabeth Olsen ha insinuado que hay muchas más historias que contar con Wanda Maximoff. En una entrevista reciente, la actriz mencionó que hay varios momentos cruciales en los cómics que no se han explorado aún en el UCM, y que estaría interesada en ver cómo estos elementos podrían ser adaptados para futuras películas o series.

Si bien Elizabeth Olsen ha dejado claro que no volverá al UCM sin una historia convincente, también es evidente que hay un fuerte deseo tanto de las y los fans como de la industria por ver más de su interpretación de la Bruja Escarlata. Y es que con la expansión del UCM y el desarrollo de nuevos proyectos, como la introducción de los mutantes al universo cinematográfico, las posibilidades de un regreso de Wanda Maximoff son inmensas.