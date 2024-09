Hermana de Nodal bautizó a su hijo y Ángela Aguilar no fue invitada: VIDEO

A poco más de un mes de su fastuosa boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal celebró un evento significativo en la vida de su familia: el bautizo de su sobrino, el hijo de su hermana, Amely González Nodal. La ceremonia, que se llevó a cabo en la Catedral de la Almudena en Madrid, España, ha captado la atención no solo por su emotiva carga, sino también por la notable ausencia de la esposa de Nodal.

El evento, que tuvo lugar el pasado fin de semana, se destacó por la presencia de la familia Nodal al completo, incluyendo a Silvia Cristina Nodal, madre del compositor. La ceremonia religiosa, donde el pequeño Amel fue bautizado con un tradicional ropón blanco, estuvo marcada por un ambiente de alegría y unión familiar. Las imágenes y videos compartidos en redes sociales reflejaron la emotividad del momento, con Amely cargando a su hijo mientras recibía la bendición, y Christian Nodal a su lado, visiblemente emocionado.

Nodal fue el padrino del pequeño Amel.

Foto: IG @amely.nodal

La gran ausente al bautizo fue Ágela Nodal

El bautizo, sin embargo, no pasó desapercibido para los medios y seguidores debido a la notable ausencia de Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal. A pesar de la reciente unión de los dos artistas, Aguilar no fue vista en el evento familiar, lo que ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Amely González Nodal. Esta falta de presencia ha llevado a algunos a preguntarse si fue una decisión deliberada de la hermana del cantante o si simplemente no hubo una invitación extendida.

La relación entre Ángela Aguilar y la familia Nodal ha sido objeto de discusión desde el comienzo de su relación con Christian. Rumores recientes sugieren que las tensiones entre Aguilar y Amely podrían haber influido en su ausencia en el bautizo. En semanas anteriores, se reportó que las mujeres no solo no se siguen en redes sociales, sino que también hubo rumores de una fría relación entre ellas. Esta percepción se vio reforzada por la ausencia de Amely en la boda de su hermano con la hija de Pepe Aguilar, lo que aumentó los rumores sobre posibles discordias familiares.

La hermana de Nodal celebró el bautizo de su pequeño Amel

Foto: IG @amely.nodal

Nodal feliz con su sobrino Amel

A pesar de las especulaciones, las imágenes publicadas por Amely en Instagram muestran un evento lleno de amor y tradición. Las fotos y videos, que capturan momentos íntimos del bautizo, destacan la importancia de la familia en la vida de Christian Nodal y su hermana. En el video titulado "Mi bendición más bonita", Amely y Christian parecen disfrutar de un momento profundamente significativo, lo que sugiere que, a pesar de las tensiones externas, la familia Nodal sigue unida en estos momentos importantes.

El bautizo del pequeño Amel no solo simboliza un evento religioso crucial, sino que también pone en evidencia la fortaleza de los lazos familiares en tiempos de cambio. La ausencia de Ángela Aguilar en la ceremonia podría ser vista como una señal de las complejidades en las relaciones interpersonales dentro de la familia extendida de Nodal. Sin embargo, las imágenes transmiten un mensaje claro sobre la importancia de la unidad familiar, a pesar de los desafíos que puedan surgir.