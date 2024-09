Era el mejor amigo de Galilea Montijo, murió de manera inesperada y ella se enteró de su muerte en pleno programa en vivo

Galilea Montijo, una de las presentadoras más queridas y polémicas de la televisión mexicana, ha vivido su vida personal al ojo del público. A lo largo de su carrera, ha sabido enfrentar las controversias con la misma apertura con la que comparte los momentos más difíciles de su vida. Y uno de los más dolorosos fue la muerte inesperada de su mejor amigo, una pérdida que la tomó por sorpresa mientras se encontraba al aire, en un programa en vivo.

Este episodio trágico ocurrió hace más de 15 años, pero aún permanece en la memoria de Montijo y de muchos de sus seguidores del querido comediante. La inesperada noticia llegó mientras ella conducía el programa, cuando la madre de su amigo entró al foro con una carta en mano, dejando a la conductora devastada y sin palabras. La revelación no sólo conmocionó a Galilea, sino también a todos los presentes en el set y a los televidentes que la acompañaban.

Galilea Montijo y Evelio fueron grandes amigos.

El mejor amigo de Galilea era Evelio Arias, conocido cariñosamente como "Evelio con V chica". Evelio era un comediante de Mazatlán que ganó popularidad como colaborador en el programa "Vida TV", en el que trabajaba junto a Galilea Montijo. Fue allí donde ambos se conocieron y formaron un lazo que rápidamente se convirtió en una entrañable amistad. Evelio se destacaba por su simpatía y buen humor, y su costumbre de dedicarle un poema diario a Galilea durante la emisión del programa se convirtió en un gesto emblemático que los unió aún más.

Con el paso del tiempo, la cercanía entre ellos se hizo evidente para el público, y su relación trascendió más allá del ámbito laboral. Compartieron momentos de triunfo y apoyaron mutuamente en sus respectivos caminos profesionales. La noticia de su muerte, por tanto, fue un golpe devastador para Galilea, quien se enteró del triste suceso en medio de una grabación.

El día de la tragedia, Galilea Montijo se encontraba en plena grabación cuando Aideé Ramos, la madre de Evelio, llegó al foro donde se realizaba el programa en vivo. Con lágrimas en los ojos, la señora Ramos entregó a la conductora una carta que su hijo había escrito desde el hospital. Al leer el contenido, Galilea no pudo contener el llanto y estuvo a punto de abandonar el set, pero su profesionalismo la llevó a seguir adelante con la transmisión, aunque su corazón estaba roto.

En una emisión especial de “Hoy”, Galilea narró cómo vivió aquel difícil momento. Recordó que, durante un corte comercial, abrió la carta y sintió que el mundo se derrumbaba. Su primer instinto fue escapar y llorar en el camerino, pero decidió quedarse frente a las cámaras hasta que terminó el programa.

“Cuando muere uno de mis mejores amigos Evelio, ‘Evelio con V chica’, también fue un momento muy difícil para mí, estaba yo al aire y me acuerdo que su mamá, llegó un día al programa, estábamos en comerciales y me dio una carta de Evelio que me la escribió cuando estaba en el hospital y se me ocurrió leerla justo, estábamos en comerciales y entré y lo único que quería era salir e irme a llorar al camerino, pero no, hasta que terminó el programa”, contó Galilea Montijo en Hoy.