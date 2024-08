VIDEO: Shakira es captada en una cita romántica con misterioso hombre

A poco más de dos años de su escandalosa separación con el exfutbolista Gerard Piqué, todo indica que Shakira podría darse una nueva oportunidad en el amor y es que la cantante colombiana fue captada en una lujosa cita romántica con un misterioso hombre. A través de redes sociales se hizo viral el video en el que se observa a la barranquillera platicar con un sujeto del que no se ha revelado su identidad.

Shakira captada en cita romántica con misterioso hombre

El portal TMZ compartió las imágenes en las que se observa a la intérprete de “Ojos así” con un elegante, pero cómodo, look en tonos rosa con zapatillas blancas mientras disfruta de una cena privada en el restaurante Lido Bayside ubicado en Miami, Florida. Aunque se desconoce la identidad de su acompañante, el clip desató rumores de un nuevo romance para la cantante colombiana.

Sigue leyendo:

Peso Pluma grita su amor con tiernas fotos junto a su nueva novia

¿Adrián Marcelo cae rendido ante Gala Montes? Dice que su belleza es como la de María Félix

Tras su separación, la también compositora ha sido relacionada con celebridades como el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton; el basquetbolista Jimmy Butler; el actor Lucien Laviscount y la estrella de Hollywood Tom Cruise. Sin embargo, Shakira no ha confirmado nada formal, incluso, en más de una entrevista ha mencionado estar soltera y enfocada en su exitosa carrera.

Shakira habla de su soltería

En entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, Shakira mencionó las ventajas de estar soltera luego de los más de 10 años que estuvo junto a Gerard Piqué, tiempo en el que tomó la decisión de enfocarse en su relación y sus hijos: “A veces era como una relación amor y odio porque cada vez que me tenían que llevar al estudio par hacer mi trabajo, fallaba. Sentí que estaba dejando a mi familia desatendida. Hubo momentos en los que realmente no lo disfruté. Me sentí culpable”.

“Aunque es más desafíense porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, estos dos bebés que dependen tanto de mí. Y soy madre soltera, no tengo un marido en casa que me ayude a nada (…) En cierto modo, es bueno no tener un marido porque eso, no sé por qué me estaba deprimiendo. Ahora tengo ganas de trabajar, de escribir canciones, de hacer música, es una necesidad compulsiva que no sentía antes”, dijo la cantante.