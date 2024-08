Pati Chapoy exige que se detengan las críticas contra Nodal y Ángela Aguilar: "Que vivan su amor"

El escándalo que se desató luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su romance mantiene a la pareja como blanco de críticas en redes sociales, algo ante lo que Pati Chapoy respondió exigiendo que se detengan los ataques contra los cantantes. La periodista de espectáculos pidió al público que se deje al matrimonio disfrutar de su amor con libertad, pues fanáticos aún expresan su descontento.

Pati Chapoy pide un alto a los ataques contra Nodal y Ángela Aguilar

Este miércoles Pepe Aguilar celebró su cumpleaños 56 acompañado de su familia, en la que ya incluye a Christian Nodal luego de que hace tan sólo unos días llegara al altar en una íntima y sorpresiva ceremonia con Ángela Aguilar. El cantante compartió un video que deja atrás cualquier rumor de un conflicto en la dinastía, pues se funde en un gran abrazo con el sonorense.

Pese a la unión que ha mostrado la familia, las críticas no cesaron y ante esto los conductores del programa “Ventaneando” exigieron se detenga todo ataque contra la pareja. “¡Ya déjenlos! Que vivan su amor”, externó molesta Pati Chapoy apoyada por Daniel Bisogno, a ella se sumó Pedro Sola que puntualizó en que Nodal ya podría estar acostumbrado a la polémica: “De todas maneras yo creo que nodal ya está muy acostumbrado a todo eso”.

Pepe Aguilar olvida la polémica y celebra junto a Nodal y Ángela Aguilar

Los comentarios negativos que ha recibido la pareja han logrado afectar a su familia, sobre todo a Pepe Aguilar que también ha recibido críticas en redes sociales al tratarse de su hija. Pese a ello, el también productor no dudó en apoyar a la pareja y el mensaje que les dedicó en su cuenta de Instagram lo demostraría, así como el que publicó la menor de la dinastía Aguilar por el cumpleaños de su padre.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar; todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá”, dice el mensaje de Ángela publicado en Instagram junto a una foto con su padre.