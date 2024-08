Ángela Aguilar se conmueve junto a Christian Nodal en el cumpleaños de Pepe Aguilar: VIDEO

Pepe Aguilar celebró este miércoles su cumpleaños 56 acompañado de su familia que dejó de lado la polémica por el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal para mostrarse más unidos que nunca. Aunque se había especulado sobre un conflicto en la dinastía, los cantantes se encargaron de aclarar cualquier rumor y con emotivos momentos como el que protagonizó la llamada “Princesa del regional mexicano” con su papá.

Ángela Aguilar se conmueve en el cumpleaños de su papá

Aunque la intérprete de “Qué agonía” ha estado ausente en redes sociales ante el escándalo por su relación con Nodal, no dudó en sumarse a la celebración por el cumpleaños de su papá, Pepe Aguilar, y publicó más de los instantes juntos. Por ello, reveló que viajó hasta donde estaba su familia para reunirse y continuar con una de las grandes pasiones que comparte con su padre: montar a caballo.

Pepe Aguilar celebra su cumpleaños con Ángela Aguilar y Nodal. Foto: IG @pepeaguilar_oficial



En uno de los clips compartidos por Pepe Aguilar en sus historias de Instagram se muestra a la menor de los Aguilar conmovida por ver a su papá montar a caballo. Junto a ella se encontraba Christian Nodal, que demostró tener ya un lazo fuerte con la familia al platicar entre risas con Aneliz Álvarez, madre de su ahora esposa. El también productor puso fin a cualquier rumor sobre conflictos en un video abrazando al sonorense.

Ángela Aguilar dedica tierno mensaje a Pepe Aguilar

Pepe Aguilar dedicó un emotivo discurso a su hija durante su boda, mismo que compartió más tarde a través de su cuenta de Instagram con una serie de fotos de la nueva familia. Ahora, fue su hija quien se mostró orgullosa de su padre en un tierno mensaje que publicó en sus historias de la ya mencionada red social en la que se mantiene cercana a sus fanáticos.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar; todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá”, se lee en el mensaje de Ángela Aguilar que publicó con una foto de su infancia.