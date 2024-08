"No es mi amiga": Jessica Segura habla de la actitud de Mariana Echeverría

La actitud de la conductora de televisión, Mariana Echeverría dentro de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue generando bastante controversia en el mundo de la farándula y en las redes sociales. Algunos siguen apoyando a la exintegrante de "Me Caigo de Risa" y otros piden que sea eliminada en las siguientes semanas.

Ahora el nombre de la también modelo volvió a aparecer en las portadas después de que Jessica Segura, integrante de "Me Caigo de Risa", concediera una entrevista en la que habló de su relación con Mariana Echeverría. El mensaje de la famosa generó aún más expectativa entre los fans de "La Casa de los Famosos México. "

Sigue leyendo:

Qué es y cómo se mide el violentómetro del que Briggitte Bozzo le habló a Mariana Echeverría en "La Casa de los Famosos México"

La participante es de una de las más polémicas. Foto: Instagram/@marianaecheve

Jessica Segura habla de Mariana Echeverría

Gracias a la estrategia que ha demostrado Mariana Echeverría en las primeras semanas de competencia de "La Casa de los Famosos México" varios de sus excompañeros en "Me Caigo de Risa" han sido entrevistados para saber si realmente es complicado convivir con la conductora. En esta ocasión fue el turno de Jessica Segura.

En un encuentro con distintos medios de la farándula, compartido en el canal de YouTube de "¡Qué buen chisme!", Jessica Segura fue cuestionada sobre los señalamientos que han surgido hacía su excompañera, Mariana Echeverría. La integrante de "La Familia Disfuncional" dijo que no tienen ningún tipo de amistad, pero son compañeras de trabajo.

"Nosotras no somos amigas, somos compañeras de trabajo. Siempre nos hemos respetado, nos llevamos bien", dijo en la plática.

En cuanto a la polémica que ha protagonizado Mariana Echeverría con Faisy, conductor de "Me Caigo de Risa", Jessica Segura recordó que tenían una excelente amistad, pero sucedió algo que provocó su distanciamiento. La presentadora detalló que prefiere no entrar en detalles en los que no están involucrados.

¿Qué hizo Mariana Echeverría en LCDLF México?

En las primeras semanas de competencia de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría se ha convertido en una de las más polémicas por las estrategias que ha manejado. Además la colaboradora del "programa Hoy" es señalada de agredir verbalmente a Briggitte Bozzo, una de las participantes más queridas de la competencia.

Ante esta situación los fans del reality show de Televisa han externado su deseo para que Mariana Echeverría sea nominado y quedar en riesgo de salir de la competencia. Muchos de ellos aseguran que no votarán por la comediante.