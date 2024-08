Famosos que han exhibido a Mariana Echeverría por malos tratos y bullying: "Una mujer muy cruel"

Mariana Echeverría ha sido blanco de críticas por su actitud con algunos de los habitantes en “La Casa de los Famosos México”, ante esto algunas celebridades no dudaron en exponer a la conductora revelando los malos tratos y el bullying que han sufrido mientras trabajaron con ella. Tal y como lo hicieron recientemente la conductora Rox García y la actriz Gloria Aura, quienes compartieron su testimonio a través de redes sociales.

Críticas a Mariana Echeverría por su actitud en LCDLF México

A través de redes sociales celebridades y fanáticos del reality show han exigido la salida de Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Mariana Echeverría por el bullying y las agresiones contra otros participantes como Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter. Esto motivó a otros artistas que han compartido su testimonio de los malos tratos que recibieron por parte de la integrante de “Me Caigo de Risa” cuando compartieron escena con ella, incluso, hace más de 10 años.

Sigue leyendo:

¿Qué significa el arco de Artemisa que le hizo Karime a Ricardo Peralta?

Wendy Guevara se le va con todo a Ricardo Peralta: "yo sí daba contenido"

Famosos exhiben a Mariana Echeverría por malos tratos. Foto: X @roxgarciarivas

Famosos exhiben a Mariana Echeverría por malos tratos

Recientemente Gloria Aura compartió en X el bullying que recibió por parte de Echeverría mientras estudiaron en el Centro de Educación Artística (CEA): “Tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo (…) Yo fui a consolar a las niñas que se iban al baño por tu maltrato constante”. La conductora Rox García se sumó a la actriz con su experiencia y calificó a Mariana como “una mujer cruel”.

El paso de Mariana Echeverría por “Me Caigo de Risa” no habría sido la excepción, pues previo a su participación en el reality show se destapó un conflicto con Faisy. Aunque el conductor se ha negado a dar detalles al respecto, en un encuentro con los medios señaló que “hubo faltas de respeto” y que se ha mostrado “agresiva” con otros participantes. Jessica Segura, que también es parte del programa, negó ser amiga de la presentadora y puntualizó en que su relación ha sido cortés en el trabajo.

Faisy califica como "agresiva" la participación de Mariana Echeverría en "La Casa de los Famosos México". Foto: IG @mecaigoderisaof

La conductora Yared Licona, conocida como “Wanders Lover”, compartió en Instagram un video dando su testimonio del trato que recibió de Echeverría en el ya mencionado programa: “Me trató muy mal, es una persona que no soporto (…) Se cree la dueña de Televisa, me trató de la fregada, y ahorita que la estoy conociendo cómo se desenvuelve en ‘La Casa’, bueno peor, su vibra, su mala energía… Que horror, que la saquen, es patética, no la soporto”.

Raúl Magaña, quien fue compañero de la conductora en “Se Vale”, desmintió a Echeverría y negó que la corrieran del programa por su culpa, aseguró que su conflicto fue la actitud de ella fuera de cuadro como sus llegadas tarde: “De repente trataba mal a las bailarinas, las ninguneaba, las peluseaba y éramos un gran equipo. Entonces, sí las trataba mal en ese entonces”.

En entrevista para “La Mejor” en YouTube, la conductora Tania Riquelme habló de su experiencia trabajando con Mariana Echeverría en “Se Vale”: “Han pasado muchos años desde que yo no he hablado con ella, pero sí te puedo decir, como que ya entiendo un poco más las cosas en el sentido de cuando trabajábamos juntas. Sí era complicado trabajar con ella”.